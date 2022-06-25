"الجبير": عملية القبض على زعيم داعش استمرار لنجاحات المملكة في مواجهة قوى التطرف

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن ‏‫العملية النوعية التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن، هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة وتأكيد لالتزام حكومة المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب.