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مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بـ"غرفة الطائف"

"القثامي" مشيدًا بمثل هذه الزيارات: تساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين

استقبل نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي مستشار مجلس تنمية تجارة هونج كونج في المملكة السيد محمود أبوجبارة. وبحث اللقاء- الذي شهد حضور عددٍ من أعضاء إدارة مجلس الغرفة والأمين العام دسمان الفقيه وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال- التعاون بين الجانبين في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، حيث استعرض مستشار هونج كونج الفرص التجارية والمعارض التي تُقام في هونج كونج أمام عددٍ من المستثمرين بالمحافظة.

من جهة أخرى، رحب نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي بالزيارة، مشيدًا بما تم استعراضه من فرص استثمارية مناسبة ومشجعة، وقال القثامي: إن مثل هذه الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين، مؤكدًا حرص غرفة الطائف على استضافة مثل هذه اللقاءات بمقرها، حيث سبق ونظمت واستضافت عدة لقاءات بالتعاون مع عددٍ من القنصليات وقطاعات الأعمال خارج المملكة للتعريف بكل الفرص التجارية والصادرات لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بالمملكة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بـ"غرفة الطائف"
سبق

استقبل نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي مستشار مجلس تنمية تجارة هونج كونج في المملكة السيد محمود أبوجبارة. وبحث اللقاء- الذي شهد حضور عددٍ من أعضاء إدارة مجلس الغرفة والأمين العام دسمان الفقيه وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال- التعاون بين الجانبين في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، حيث استعرض مستشار هونج كونج الفرص التجارية والمعارض التي تُقام في هونج كونج أمام عددٍ من المستثمرين بالمحافظة.

من جهة أخرى، رحب نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي بالزيارة، مشيدًا بما تم استعراضه من فرص استثمارية مناسبة ومشجعة، وقال القثامي: إن مثل هذه الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين، مؤكدًا حرص غرفة الطائف على استضافة مثل هذه اللقاءات بمقرها، حيث سبق ونظمت واستضافت عدة لقاءات بالتعاون مع عددٍ من القنصليات وقطاعات الأعمال خارج المملكة للتعريف بكل الفرص التجارية والصادرات لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بالمملكة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
11:23 PM

مستشار تجارة هونج كونج يعرض الفرص الاستثمارية بـ"غرفة الطائف"

"القثامي" مشيدًا بمثل هذه الزيارات: تساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استقبل نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي مستشار مجلس تنمية تجارة هونج كونج في المملكة السيد محمود أبوجبارة. وبحث اللقاء- الذي شهد حضور عددٍ من أعضاء إدارة مجلس الغرفة والأمين العام دسمان الفقيه وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال- التعاون بين الجانبين في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية، حيث استعرض مستشار هونج كونج الفرص التجارية والمعارض التي تُقام في هونج كونج أمام عددٍ من المستثمرين بالمحافظة.

من جهة أخرى، رحب نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي بالزيارة، مشيدًا بما تم استعراضه من فرص استثمارية مناسبة ومشجعة، وقال القثامي: إن مثل هذه الزيارات مثمرة، وتساعد في جمع معلومات استثمارية بين البلدين، مؤكدًا حرص غرفة الطائف على استضافة مثل هذه اللقاءات بمقرها، حيث سبق ونظمت واستضافت عدة لقاءات بالتعاون مع عددٍ من القنصليات وقطاعات الأعمال خارج المملكة للتعريف بكل الفرص التجارية والصادرات لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بالمملكة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

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