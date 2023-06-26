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"أرامكو السعودية" و"هيونداي الكورية" تتعاونان في مجال الطاقة الهيدروجينية

"كوريا هيرالد": سيلتقي ولي العهد عدداً من كبار قادة الشركات الكورية

ينتظر أن توقّع شركتا أرامكو السعودية وهيونداي الكورية مذكرة تفاهم بشأن الأعمال المتعلقة بالتطوير الشامل بالطاقة الهيدروجينية، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور تشونج أوي صن.

وقالت مصادر لصحيفة "كوريا هيرالد"، اليوم الأربعاء، إن "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ستشارك "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، في التطوير الشامل للطاقة الهيدروجينية.

ووفقاً للصحيفة يتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي، عدداً من كِبار قادة الشركات الكورية، من بينها "هيونداي" و"سامسونج".

يُشار إلى أن شركة أرامكو السعودية دشّنت الأسبوع الماضي، أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة، وذلك في مقر مركز التقنية الجديد التابع لشركة أير برودكتس في وادي الظهران للتقنية، ومن المنتظر البدء بتنفيذ بناء شبكة من المحطات لتزويد الحافلات بوقود الهيدروجين في الجبيل، خلال العام المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو السعودية" و"هيونداي الكورية" تتعاونان في مجال الطاقة الهيدروجينية
سبق

ينتظر أن توقّع شركتا أرامكو السعودية وهيونداي الكورية مذكرة تفاهم بشأن الأعمال المتعلقة بالتطوير الشامل بالطاقة الهيدروجينية، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور تشونج أوي صن.

وقالت مصادر لصحيفة "كوريا هيرالد"، اليوم الأربعاء، إن "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ستشارك "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، في التطوير الشامل للطاقة الهيدروجينية.

ووفقاً للصحيفة يتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي، عدداً من كِبار قادة الشركات الكورية، من بينها "هيونداي" و"سامسونج".

يُشار إلى أن شركة أرامكو السعودية دشّنت الأسبوع الماضي، أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة، وذلك في مقر مركز التقنية الجديد التابع لشركة أير برودكتس في وادي الظهران للتقنية، ومن المنتظر البدء بتنفيذ بناء شبكة من المحطات لتزويد الحافلات بوقود الهيدروجين في الجبيل، خلال العام المقبل.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
09:29 AM

"أرامكو السعودية" و"هيونداي الكورية" تتعاونان في مجال الطاقة الهيدروجينية

"كوريا هيرالد": سيلتقي ولي العهد عدداً من كبار قادة الشركات الكورية

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خالد علي - الرياض
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ينتظر أن توقّع شركتا أرامكو السعودية وهيونداي الكورية مذكرة تفاهم بشأن الأعمال المتعلقة بالتطوير الشامل بالطاقة الهيدروجينية، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور تشونج أوي صن.

وقالت مصادر لصحيفة "كوريا هيرالد"، اليوم الأربعاء، إن "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات ستشارك "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، في التطوير الشامل للطاقة الهيدروجينية.

ووفقاً للصحيفة يتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي، عدداً من كِبار قادة الشركات الكورية، من بينها "هيونداي" و"سامسونج".

يُشار إلى أن شركة أرامكو السعودية دشّنت الأسبوع الماضي، أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في المملكة، وذلك في مقر مركز التقنية الجديد التابع لشركة أير برودكتس في وادي الظهران للتقنية، ومن المنتظر البدء بتنفيذ بناء شبكة من المحطات لتزويد الحافلات بوقود الهيدروجين في الجبيل، خلال العام المقبل.

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