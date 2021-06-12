وقال عبر حسابه على "تويتر": "أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان تمتد إلى جنوب الطائف وأجزاء من سلطنة عمان ومرتفعات اليمن وجنوب الإمارات، تسبق بنشاط للرياح السطحية".

تسبق برياح نشطة.. "خريطة برد وهطولات 24 ساعة" يرسمها "الحصيني" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-12 توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني، هطولات متفرقة خلال "24" ساعة القادمة. وقال عبر حسابه على "تويتر": "أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان تمتد إلى جنوب الطائف وأجزاء من سلطنة عمان ومرتفعات اليمن وجنوب الإمارات، تسبق بنشاط للرياح السطحية".

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 10:17 AM

تسبق برياح نشطة.. "خريطة برد وهطولات 24 ساعة" يرسمها "الحصيني" قال: أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء عدة





A A A





7 مشاركة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني، هطولات متفرقة خلال "24" ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان تمتد إلى جنوب الطائف وأجزاء من سلطنة عمان ومرتفعات اليمن وجنوب الإمارات، تسبق بنشاط للرياح السطحية".