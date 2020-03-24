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"صيدليات النهدي" توفِّر 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة

مشاركة في مبادرات الصحة المجتمعية.. وتقدِّم دعمًا خاصًّا لذوي الأمراض المزمنة

قدَّمت مجموعة صيدليات النهدي عبر بيان لها 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة؛ وذلك في مبادرة ضمن مبادرات القطاع الخاص لخدمة الوطن، ومواجهة فيروس كورونا.

وقالت صيدليات النهدي في بيان لها: "لكل منا دور وطني، يقوم به في مثل هذه الأزمات. وانطلاقًا من مسؤوليتنا كشريك في الصحة المجتمعية فقد تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة منذ بداية فيروس كوفيد 19، وهي تقديم دعم خاص لضيوفنا من ذوي الأمراض المزمنة المسجلين في برنامج الولاء بالنهدي، وتوفير 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة".

وأشارت إلى تنسيقها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتوفير معقمات اليد ذات الجودة العالية، وبيعها بالسعر نفسه، دون أي أرباح للشركة، إضافة إلى مضاعفة مخزون الأصناف بالصيدليات لضمان توفيرها، وتلبية جميع الاحتياجات، ورفع كفاءة المتجر الإلكتروني في nahdionline.com، ومضاعفة خدمات التوصيل لجميع أصناف الأدوية والمنتجات الأخرى لتلبية الاحتياجات، وتفعيل خدمة الشراء عبر الهاتف 8001191198 بكل سهولة.

وقال البيان إن صيدليات النهدي ستبقى مفتوحة على مدار الساعة في جميع أنحاء السعودية لخدمة الجميع.

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"صيدليات النهدي" توفِّر 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة
سبق

قدَّمت مجموعة صيدليات النهدي عبر بيان لها 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة؛ وذلك في مبادرة ضمن مبادرات القطاع الخاص لخدمة الوطن، ومواجهة فيروس كورونا.

وقالت صيدليات النهدي في بيان لها: "لكل منا دور وطني، يقوم به في مثل هذه الأزمات. وانطلاقًا من مسؤوليتنا كشريك في الصحة المجتمعية فقد تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة منذ بداية فيروس كوفيد 19، وهي تقديم دعم خاص لضيوفنا من ذوي الأمراض المزمنة المسجلين في برنامج الولاء بالنهدي، وتوفير 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة".

وأشارت إلى تنسيقها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتوفير معقمات اليد ذات الجودة العالية، وبيعها بالسعر نفسه، دون أي أرباح للشركة، إضافة إلى مضاعفة مخزون الأصناف بالصيدليات لضمان توفيرها، وتلبية جميع الاحتياجات، ورفع كفاءة المتجر الإلكتروني في nahdionline.com، ومضاعفة خدمات التوصيل لجميع أصناف الأدوية والمنتجات الأخرى لتلبية الاحتياجات، وتفعيل خدمة الشراء عبر الهاتف 8001191198 بكل سهولة.

وقال البيان إن صيدليات النهدي ستبقى مفتوحة على مدار الساعة في جميع أنحاء السعودية لخدمة الجميع.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:42 PM

"صيدليات النهدي" توفِّر 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة

مشاركة في مبادرات الصحة المجتمعية.. وتقدِّم دعمًا خاصًّا لذوي الأمراض المزمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّمت مجموعة صيدليات النهدي عبر بيان لها 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة؛ وذلك في مبادرة ضمن مبادرات القطاع الخاص لخدمة الوطن، ومواجهة فيروس كورونا.

وقالت صيدليات النهدي في بيان لها: "لكل منا دور وطني، يقوم به في مثل هذه الأزمات. وانطلاقًا من مسؤوليتنا كشريك في الصحة المجتمعية فقد تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة منذ بداية فيروس كوفيد 19، وهي تقديم دعم خاص لضيوفنا من ذوي الأمراض المزمنة المسجلين في برنامج الولاء بالنهدي، وتوفير 120 ألف عبوة مجانية خاصة بالسلامة وتحسين المناعة".

وأشارت إلى تنسيقها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتوفير معقمات اليد ذات الجودة العالية، وبيعها بالسعر نفسه، دون أي أرباح للشركة، إضافة إلى مضاعفة مخزون الأصناف بالصيدليات لضمان توفيرها، وتلبية جميع الاحتياجات، ورفع كفاءة المتجر الإلكتروني في nahdionline.com، ومضاعفة خدمات التوصيل لجميع أصناف الأدوية والمنتجات الأخرى لتلبية الاحتياجات، وتفعيل خدمة الشراء عبر الهاتف 8001191198 بكل سهولة.

وقال البيان إن صيدليات النهدي ستبقى مفتوحة على مدار الساعة في جميع أنحاء السعودية لخدمة الجميع.

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