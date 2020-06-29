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"أكوا باور السعودية للكهرباء": استثمارات بـ 10 مليارات دولار .. وكورونا لم يؤثر فينا

بفضل خدمات المياه والكهرباء في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها، إنه يتوقع أن تحقق الشركة هدفها لاستثمارات جديدة بعشرة مليارات دولار هذا العام، نظراً لأن تأثير جائحة فيروس كورونا على مشروعاتها ضعيف جداً.

وصرح بادي بادماناثان، في مقابلة، بأن الشركة تظل ملتزمة بطرح عام أولي مزمع لأسهمها لكن التنفيذ مرهون بالوقت المناسب وظروف السوق.

وقال "في بداية العام كان لدينا هدف كلي يتمثل في استثمار نحو عشرة مليارات دولار في مشروعات جديدة .. أتوقع أن نحقق ذلك".

وتابع أن الشركة استطاعت "تخطي أثر كوفيد-19 بنجاح" بفضل خدمات المياه والكهرباء الحيوية التي تقدمها في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأضاف "المشروعات قيد البناء تتقدم مع بعض التأثير الهامشي بسبب القيود على التنقلات وسلاسل الإمداد، لكن المشروعات تتقدم على نحو جيد بصفة عامة، من حسن الحظ أننا لم نتضرر بشدة".

وقال إن "أكوا باور"، التي كانت تريد إدراج أسهمها في البورصة السعودية قبل عامين، مازالت حريصة على طرح أسهمها.

وقال "ندرك بكل تأكيد أهمية وجود مساهمين من الجمهور العام.. لكن يجب أن يجري ذلك في الوقت المناسب حين نشعر أننا نحن والأسواق مستعدون".

وتابع "سيكون هناك طرح عام عاجلاً وليس آجلاً".

وفي العام الماضي، قال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن صندوق الثروة السيادي يخطط لزيادة حصته في "أكوا باور"، إلى 40 بالمئة من 29.28 بالمئة.

وأضاف بادماناثان "رحبنا بذلك ونعمل من أجل تحقيقه".

شركة أكوا باور السعودية محطات الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أكوا باور السعودية للكهرباء": استثمارات بـ 10 مليارات دولار .. وكورونا لم يؤثر فينا
سبق

قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها، إنه يتوقع أن تحقق الشركة هدفها لاستثمارات جديدة بعشرة مليارات دولار هذا العام، نظراً لأن تأثير جائحة فيروس كورونا على مشروعاتها ضعيف جداً.

وصرح بادي بادماناثان، في مقابلة، بأن الشركة تظل ملتزمة بطرح عام أولي مزمع لأسهمها لكن التنفيذ مرهون بالوقت المناسب وظروف السوق.

وقال "في بداية العام كان لدينا هدف كلي يتمثل في استثمار نحو عشرة مليارات دولار في مشروعات جديدة .. أتوقع أن نحقق ذلك".

وتابع أن الشركة استطاعت "تخطي أثر كوفيد-19 بنجاح" بفضل خدمات المياه والكهرباء الحيوية التي تقدمها في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأضاف "المشروعات قيد البناء تتقدم مع بعض التأثير الهامشي بسبب القيود على التنقلات وسلاسل الإمداد، لكن المشروعات تتقدم على نحو جيد بصفة عامة، من حسن الحظ أننا لم نتضرر بشدة".

وقال إن "أكوا باور"، التي كانت تريد إدراج أسهمها في البورصة السعودية قبل عامين، مازالت حريصة على طرح أسهمها.

وقال "ندرك بكل تأكيد أهمية وجود مساهمين من الجمهور العام.. لكن يجب أن يجري ذلك في الوقت المناسب حين نشعر أننا نحن والأسواق مستعدون".

وتابع "سيكون هناك طرح عام عاجلاً وليس آجلاً".

وفي العام الماضي، قال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن صندوق الثروة السيادي يخطط لزيادة حصته في "أكوا باور"، إلى 40 بالمئة من 29.28 بالمئة.

وأضاف بادماناثان "رحبنا بذلك ونعمل من أجل تحقيقه".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:42 PM
اخر تعديل
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
04:56 PM

"أكوا باور السعودية للكهرباء": استثمارات بـ 10 مليارات دولار .. وكورونا لم يؤثر فينا

بفضل خدمات المياه والكهرباء في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها، إنه يتوقع أن تحقق الشركة هدفها لاستثمارات جديدة بعشرة مليارات دولار هذا العام، نظراً لأن تأثير جائحة فيروس كورونا على مشروعاتها ضعيف جداً.

وصرح بادي بادماناثان، في مقابلة، بأن الشركة تظل ملتزمة بطرح عام أولي مزمع لأسهمها لكن التنفيذ مرهون بالوقت المناسب وظروف السوق.

وقال "في بداية العام كان لدينا هدف كلي يتمثل في استثمار نحو عشرة مليارات دولار في مشروعات جديدة .. أتوقع أن نحقق ذلك".

وتابع أن الشركة استطاعت "تخطي أثر كوفيد-19 بنجاح" بفضل خدمات المياه والكهرباء الحيوية التي تقدمها في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأضاف "المشروعات قيد البناء تتقدم مع بعض التأثير الهامشي بسبب القيود على التنقلات وسلاسل الإمداد، لكن المشروعات تتقدم على نحو جيد بصفة عامة، من حسن الحظ أننا لم نتضرر بشدة".

وقال إن "أكوا باور"، التي كانت تريد إدراج أسهمها في البورصة السعودية قبل عامين، مازالت حريصة على طرح أسهمها.

وقال "ندرك بكل تأكيد أهمية وجود مساهمين من الجمهور العام.. لكن يجب أن يجري ذلك في الوقت المناسب حين نشعر أننا نحن والأسواق مستعدون".

وتابع "سيكون هناك طرح عام عاجلاً وليس آجلاً".

وفي العام الماضي، قال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن صندوق الثروة السيادي يخطط لزيادة حصته في "أكوا باور"، إلى 40 بالمئة من 29.28 بالمئة.

وأضاف بادماناثان "رحبنا بذلك ونعمل من أجل تحقيقه".

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