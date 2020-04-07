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"الغامدي": ليلة 15 من شعبان لم يثبت في مشروعيتها صيام أو قيام

بعد تداول رسالة التسامح والعفو في ليلة منتصف شعبان

قال الباحث الشرعي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة سابقًا الدكتور أحمد قاسم الغامدي لـ"سبق"، إن ليلة النصف من شعبان لم يثبت في مشروعية صيامها أو قيامها حديث صحيح وهي ليلة كغيرها من الليالي ليس لها خصوصية، لا بصيام ولا بقراءة ولا بصلاة.

وأضاف "الغامدي": وما قاله بعض العلماء من أن لها خصوصية بشيءٍ من الطاعات فمرجوح بني على أحاديث ضعيفة فلا يشرع تخصيصها بشيءٍ من القرب والطاعات كون ذلك أمرًا محدثًا.

وكانت رسائل متداولة بين عددٍ من الأشخاص تنص على التالي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. استعدادًا ليوم 15 شعبان حين يغفر الله لخلقه إلا المشرك والمشاحن، فإنني أسامح وأُحلل كل من اخطأ عليّ بقول أو فعل بغيبة أو نميمة أو غير ذلك مما يُغضب الله وأرجو أن ألقى منكم مثل ذلك وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يجمعنا في مستقر رحمته".

أحمد قاسم الغامدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغامدي": ليلة 15 من شعبان لم يثبت في مشروعيتها صيام أو قيام
سبق

قال الباحث الشرعي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة سابقًا الدكتور أحمد قاسم الغامدي لـ"سبق"، إن ليلة النصف من شعبان لم يثبت في مشروعية صيامها أو قيامها حديث صحيح وهي ليلة كغيرها من الليالي ليس لها خصوصية، لا بصيام ولا بقراءة ولا بصلاة.

وأضاف "الغامدي": وما قاله بعض العلماء من أن لها خصوصية بشيءٍ من الطاعات فمرجوح بني على أحاديث ضعيفة فلا يشرع تخصيصها بشيءٍ من القرب والطاعات كون ذلك أمرًا محدثًا.

وكانت رسائل متداولة بين عددٍ من الأشخاص تنص على التالي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. استعدادًا ليوم 15 شعبان حين يغفر الله لخلقه إلا المشرك والمشاحن، فإنني أسامح وأُحلل كل من اخطأ عليّ بقول أو فعل بغيبة أو نميمة أو غير ذلك مما يُغضب الله وأرجو أن ألقى منكم مثل ذلك وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يجمعنا في مستقر رحمته".

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:48 PM

"الغامدي": ليلة 15 من شعبان لم يثبت في مشروعيتها صيام أو قيام

بعد تداول رسالة التسامح والعفو في ليلة منتصف شعبان

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
63
9,167

قال الباحث الشرعي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة سابقًا الدكتور أحمد قاسم الغامدي لـ"سبق"، إن ليلة النصف من شعبان لم يثبت في مشروعية صيامها أو قيامها حديث صحيح وهي ليلة كغيرها من الليالي ليس لها خصوصية، لا بصيام ولا بقراءة ولا بصلاة.

وأضاف "الغامدي": وما قاله بعض العلماء من أن لها خصوصية بشيءٍ من الطاعات فمرجوح بني على أحاديث ضعيفة فلا يشرع تخصيصها بشيءٍ من القرب والطاعات كون ذلك أمرًا محدثًا.

وكانت رسائل متداولة بين عددٍ من الأشخاص تنص على التالي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. استعدادًا ليوم 15 شعبان حين يغفر الله لخلقه إلا المشرك والمشاحن، فإنني أسامح وأُحلل كل من اخطأ عليّ بقول أو فعل بغيبة أو نميمة أو غير ذلك مما يُغضب الله وأرجو أن ألقى منكم مثل ذلك وأسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يجمعنا في مستقر رحمته".

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