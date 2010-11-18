تعليم الرياض يستضيف الأولمبياد الوطني للتصميم الفني على مسرح الوزارة

استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلةً بإدارة نشاط الطالبات ٤٧ إدارة تعليمية شاركت في الورش التدريبية للأولمبياد الوطني للتصميم الفني..عبر برنامج (لقاء) على مدى يومين متواصلين (الأربعاء - الخميس) بإشراف مباشر من وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم .



وشهدت الورش التدريبية استعراض عدد من البرامج والتقنيات الفنية المتخصصة في مجالات التصوير، وإعداد السيناريوهات وصناعة الأفلام، قدمتها مدربة البرنامج المشرفة بإدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض نورة العرفج، حيث تناولت العديد من الأساليب التطويرية التي تشهدها الصناعة الفنية في مجالات التصاميم المختلفة والأدوات المساهمة في تحقيق عناصر الإتقان والجودة في أعمال الجرافيكس والطباعة الفنية، إضافة إلى تحقيق القيمة المضافة للعملية التدريبية بالأمثلة والتطبيقات الحية للمتدربات .



من جانبه عبر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عن سعادته بهذه الاستضافة للعام الثاني على التوالي والنجاحات المتواصلة التي تحققها مثل هذه البرامج وتقدمها للمستهدفات من خلال كوادر وطنية مؤهلة ومبادرة، مشيراً إلى أهمية السعي نحو تحقيق الأهداف والأدوار الإيجابية التي تسهم بها البرامج المنفذة وانعكاساتها الإيجابية داخل الميدان التعليمي.



وثمّن الوهيبي الجهود المبذولة لإنجاح الورش وفق المقومات التدريبية الحديثة بما تحمله من أدوات ومحتويات تدريبية ستسهم بإذن الله في صناعة بيئة تعليمية جاذبة ومساهمة في تحقيق تطلعات قيادات هذا البلد المعطاء .



بدورها ثمنت المساعد للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد جهود منسوبات إدارة نشاط الطالبات بقيادة الدكتورة إيمان الدريهم ومنسقة المشروع المدربة نورة العرفج متمنيةً للجميع التوفيق .



وقالت الراشد: "إن هذه الورش تأتي كواحدة من الجهود التي تسعى من خلالها وزارة التعليم إلى إضفاء طابع فني حديث على العملية التعليمية من خلال تعزيز الأدوار التي تحققها مثل هذه الأولمبيادات الفنية والتي يأتي التصميم أحد أبرز مجالاتها، بما يحمله من طابع جمالي يجب أن يكون حاضراً في الميدان التعليمي، وثقافة نزرع أدواتها بين بنياتنا الطالبات".



ومن جانبها رحبت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم بجميع منسوبات الإدارات التعليمية في كافة المناطق، مشيرةً إلى أن الورش التدريبية جاءت كمرحلة أولى من المشروع الوزاري أولمبياد التصميم الفني الذي تشرف عليه إدارة عموم النشاط الفني والمهني بالوزارة، مبينةً أن الورش تهدف إلى تنمية مهارات التصميم الفني لدى طالبات التعليم العام والتربية الخاصة وتوفير البيئة التنافسية وتبادل الخبرات الفنية لتأهيل الطالبات للوصول للتصفيات النهائية على المستوى الوطني وحصد نتائج مثمرة بإذن الله .



هذا وتناولت الجلسة الأولى في اليوم الأول: تعريف الأفلام ومراحل إنتاج الأفلام القصيرة وطريقة صنع الأفلام القصيرة وأنواع الأفلام وشروحات السيناريو وخطوات كتابته، كما تضمنت الجلسة الثانية: التعريف بأماكن التصوير والتصاريح وأخذ الموافقات والميزانية وتشكيل فرق العمل.



وفي اليوم الثاني استعرضت الجلسة الأولى: (تصوير الأفلام - أدوات التصوير- وبعض النصائح التي يجب مراعاتها عند التصوير)، فيما تم في الجلسة الثانية شرح برنامج adobe premiere، والتطبيق العملي للبرنامج، وتنفيذ مونتاج الأفلام والنصائح التي يجب مراعاتها عند عمل المونتاج، إضافة إلى عرض نماذج من تطبيقات المتدربات من المناطق المشاركة.



الجدير ذكره أن الجلسات تضمنت المداخلات الإثرائية والمشاركات التي ناقشت وأجابت على عددٍ من الاستفسارات .