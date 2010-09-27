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شاهد.. مشاركة واسعة في مزاد تربة حائل للإبل

توافد الزوار عليه من كل المناطق في المملكة

رصدت عدسة المصوّر "عايد الزامل"، صوراً جوية من مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة في موقعه في الشامة على طريق تربة - الشعيبات.

وتُظهر الصور الكثافة العددية للمشاركين من مُلّاك الإبل، والزوّار الذين توافدوا من كل مناطق السعودية.

وكان مزاد تربة حائل انطلق غرة صفر الجاري، ويستمر حتى يوم السبت المقبل وهي مدة المزاد المقررة 15 يوماً.

ويشتمل المزاد على حراج رسمي يوميًّا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كذلك سوق شعبي تشارك فيه 75 أسرة من الأسر المنتجة في مدينة تربة والقرى المجاورة لها.

وشهد المزاد هذا العام 1442 إقبالًا كبيرًا من مُلّاك الإبل في جميع الفئات والألوان، وحضورًا جماهيريًّا غفيرًا من الزوّار والمهتمين بالإبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مشاركة واسعة في مزاد تربة حائل للإبل
سبق

رصدت عدسة المصوّر "عايد الزامل"، صوراً جوية من مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة في موقعه في الشامة على طريق تربة - الشعيبات.

وتُظهر الصور الكثافة العددية للمشاركين من مُلّاك الإبل، والزوّار الذين توافدوا من كل مناطق السعودية.

وكان مزاد تربة حائل انطلق غرة صفر الجاري، ويستمر حتى يوم السبت المقبل وهي مدة المزاد المقررة 15 يوماً.

ويشتمل المزاد على حراج رسمي يوميًّا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كذلك سوق شعبي تشارك فيه 75 أسرة من الأسر المنتجة في مدينة تربة والقرى المجاورة لها.

وشهد المزاد هذا العام 1442 إقبالًا كبيرًا من مُلّاك الإبل في جميع الفئات والألوان، وحضورًا جماهيريًّا غفيرًا من الزوّار والمهتمين بالإبل.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
04:52 PM

شاهد.. مشاركة واسعة في مزاد تربة حائل للإبل

توافد الزوار عليه من كل المناطق في المملكة

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
3,241

رصدت عدسة المصوّر "عايد الزامل"، صوراً جوية من مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة في موقعه في الشامة على طريق تربة - الشعيبات.

وتُظهر الصور الكثافة العددية للمشاركين من مُلّاك الإبل، والزوّار الذين توافدوا من كل مناطق السعودية.

وكان مزاد تربة حائل انطلق غرة صفر الجاري، ويستمر حتى يوم السبت المقبل وهي مدة المزاد المقررة 15 يوماً.

ويشتمل المزاد على حراج رسمي يوميًّا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كذلك سوق شعبي تشارك فيه 75 أسرة من الأسر المنتجة في مدينة تربة والقرى المجاورة لها.

وشهد المزاد هذا العام 1442 إقبالًا كبيرًا من مُلّاك الإبل في جميع الفئات والألوان، وحضورًا جماهيريًّا غفيرًا من الزوّار والمهتمين بالإبل.

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