"أمير الرياض" يوجّه بترقية المجموعة الأولى من موظفي الإمارة للعام 1441هـ

281 موظفًا لعدة مراتب وظيفية لرفع مستوى الأداء كمًّا ونوعًا

اهتمامًا منه بالرفع من مستوى الأداء كمًّا ونوعًا، أصدر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، توجيهًا بترقية (281) موظفًا، وهي الدفعة الأولى لهذا العام 1441هـ من موظفي الإمارة وجميع المحافظات والمراكز التابعة لها.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- ترقية (6) موظفين من المرتبة التاسعة إلى العاشرة.

2- ترقية (12) موظفًا من المرتبة الثامنة إلى التاسعة.

3- ترقية (63) موظفًا من المرتبة السابعة إلى الثامنة.

4- ترقية (138) موظفًا من المرتبة السادسة إلى السابعة.

5- ترقية (62) موظفًا من المرتبة الخامسة إلى السادسة.

وبارك أمير منطقة الرياض ونائبه للجميع هذه الترقيات، متطلعين لبذل المزيد من الجهد والحرص في العمل؛ آملين أن تكون هذه الترقيات حافزًا لهم لأداء المهام المنوطة بهم بكل إخلاص وأمانة.