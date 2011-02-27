النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة حائل تُكثف بحثها عن شخص أطلق النار على منزل مواطن

لاذ بالفرار.. دون وقوع أي إصابات

تكثف الأجهزة الأمنية منطقة حائل البحث عن شخص, قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين؛ بحي أجا شمال حائل، عصر أمس الأحد، فيما لم ينتج عن الحادثة أَي إصابات، سوى تعرض جدران المنزل الخارجية والنوافذ للضرر.

وبحسب المواطن، فقد تعرض منزلهم لإطلاق أعيرة نارية، تصل إلى 7 طلقات، من سلاح رشاش؛ ما أثار الذعر في جنبات الحي السكني فضلاً عن أهل المنزل وجيرانهم.

وأضاف: بعد ذلك؛ لاذ المتسبب بالفرار، وَتَمَّ إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع، وَتَمَّ إعداد محضر بالواقعة والرفع به إلى الجهات المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة حائل تُكثف بحثها عن شخص أطلق النار على منزل مواطن
سبق

تكثف الأجهزة الأمنية منطقة حائل البحث عن شخص, قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين؛ بحي أجا شمال حائل، عصر أمس الأحد، فيما لم ينتج عن الحادثة أَي إصابات، سوى تعرض جدران المنزل الخارجية والنوافذ للضرر.

وبحسب المواطن، فقد تعرض منزلهم لإطلاق أعيرة نارية، تصل إلى 7 طلقات، من سلاح رشاش؛ ما أثار الذعر في جنبات الحي السكني فضلاً عن أهل المنزل وجيرانهم.

وأضاف: بعد ذلك؛ لاذ المتسبب بالفرار، وَتَمَّ إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع، وَتَمَّ إعداد محضر بالواقعة والرفع به إلى الجهات المختصة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
05:06 PM

شرطة حائل تُكثف بحثها عن شخص أطلق النار على منزل مواطن

لاذ بالفرار.. دون وقوع أي إصابات

A A A
خالد السليمي - حائل
7
12,006

تكثف الأجهزة الأمنية منطقة حائل البحث عن شخص, قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين؛ بحي أجا شمال حائل، عصر أمس الأحد، فيما لم ينتج عن الحادثة أَي إصابات، سوى تعرض جدران المنزل الخارجية والنوافذ للضرر.

وبحسب المواطن، فقد تعرض منزلهم لإطلاق أعيرة نارية، تصل إلى 7 طلقات، من سلاح رشاش؛ ما أثار الذعر في جنبات الحي السكني فضلاً عن أهل المنزل وجيرانهم.

وأضاف: بعد ذلك؛ لاذ المتسبب بالفرار، وَتَمَّ إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع، وَتَمَّ إعداد محضر بالواقعة والرفع به إلى الجهات المختصة.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة