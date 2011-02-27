شرطة حائل تُكثف بحثها عن شخص أطلق النار على منزل مواطن

لاذ بالفرار.. دون وقوع أي إصابات

تكثف الأجهزة الأمنية منطقة حائل البحث عن شخص, قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين؛ بحي أجا شمال حائل، عصر أمس الأحد، فيما لم ينتج عن الحادثة أَي إصابات، سوى تعرض جدران المنزل الخارجية والنوافذ للضرر.

وبحسب المواطن، فقد تعرض منزلهم لإطلاق أعيرة نارية، تصل إلى 7 طلقات، من سلاح رشاش؛ ما أثار الذعر في جنبات الحي السكني فضلاً عن أهل المنزل وجيرانهم.

وأضاف: بعد ذلك؛ لاذ المتسبب بالفرار، وَتَمَّ إبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع، وَتَمَّ إعداد محضر بالواقعة والرفع به إلى الجهات المختصة.