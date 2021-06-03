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النقل تستعرض المسافة بين مناطق المملكة في الماضي والحاضر

بين الرياض ومكة 18 يومًا.. وأصبح اليوم لا يزيد على 9 ساعات

استعرضت وزارة النقل مدة الترحال قبل وبعد تعبيد الطرق بعنوان "قرّبنا المسافات"، وكانت مدة الترحال قديمًا بين الرياض ومكة المكرمة تستغرق 18 يومًا، وحاضرًا وبعد تعبيد الطرق تستغرق 9 ساعات، وبين الرياض والقصيم 5 أيام، وحاضرًا 4 ساعات.

أما بين الرياض وحائل كانت تستغرق 9 أيام والآن تستغرق 7 ساعات، وبين الرياض والأحساء كانت تستغرق الرحلة 6 أيام واليوم تستغرق 3 ساعات، وبين الرياض ووادي الدواسر 6 أيام واليوم تستغرق 6 ساعات فقط.

وقامت وزارة النقل منذُ تأسيسها بمسمى "وزارة المواصلات سابقاً" وذلك عام 1372هـ/ 1953م بقرار من جلالة الملك عبدالعزيز؛ حيث أسهمت الوزارة، على مدار التاريخ، في ربط مناطق المملكة كافة، إلى أن أصبحت الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمية 2019.

وتبلغ أطوال شبكة الطرق أكثر من 75 ألفاً، إلى ذلك تواصل الوزارة جهودها في تعزيز النجاحات التي تحققت، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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النقل تستعرض المسافة بين مناطق المملكة في الماضي والحاضر
سبق

استعرضت وزارة النقل مدة الترحال قبل وبعد تعبيد الطرق بعنوان "قرّبنا المسافات"، وكانت مدة الترحال قديمًا بين الرياض ومكة المكرمة تستغرق 18 يومًا، وحاضرًا وبعد تعبيد الطرق تستغرق 9 ساعات، وبين الرياض والقصيم 5 أيام، وحاضرًا 4 ساعات.

أما بين الرياض وحائل كانت تستغرق 9 أيام والآن تستغرق 7 ساعات، وبين الرياض والأحساء كانت تستغرق الرحلة 6 أيام واليوم تستغرق 3 ساعات، وبين الرياض ووادي الدواسر 6 أيام واليوم تستغرق 6 ساعات فقط.

وقامت وزارة النقل منذُ تأسيسها بمسمى "وزارة المواصلات سابقاً" وذلك عام 1372هـ/ 1953م بقرار من جلالة الملك عبدالعزيز؛ حيث أسهمت الوزارة، على مدار التاريخ، في ربط مناطق المملكة كافة، إلى أن أصبحت الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمية 2019.

وتبلغ أطوال شبكة الطرق أكثر من 75 ألفاً، إلى ذلك تواصل الوزارة جهودها في تعزيز النجاحات التي تحققت، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
04:06 PM

النقل تستعرض المسافة بين مناطق المملكة في الماضي والحاضر

بين الرياض ومكة 18 يومًا.. وأصبح اليوم لا يزيد على 9 ساعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
4,397

استعرضت وزارة النقل مدة الترحال قبل وبعد تعبيد الطرق بعنوان "قرّبنا المسافات"، وكانت مدة الترحال قديمًا بين الرياض ومكة المكرمة تستغرق 18 يومًا، وحاضرًا وبعد تعبيد الطرق تستغرق 9 ساعات، وبين الرياض والقصيم 5 أيام، وحاضرًا 4 ساعات.

أما بين الرياض وحائل كانت تستغرق 9 أيام والآن تستغرق 7 ساعات، وبين الرياض والأحساء كانت تستغرق الرحلة 6 أيام واليوم تستغرق 3 ساعات، وبين الرياض ووادي الدواسر 6 أيام واليوم تستغرق 6 ساعات فقط.

وقامت وزارة النقل منذُ تأسيسها بمسمى "وزارة المواصلات سابقاً" وذلك عام 1372هـ/ 1953م بقرار من جلالة الملك عبدالعزيز؛ حيث أسهمت الوزارة، على مدار التاريخ، في ربط مناطق المملكة كافة، إلى أن أصبحت الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمية 2019.

وتبلغ أطوال شبكة الطرق أكثر من 75 ألفاً، إلى ذلك تواصل الوزارة جهودها في تعزيز النجاحات التي تحققت، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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