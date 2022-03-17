أنهى الفريق الطبي لقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بقيادة الدكتور رياض العريان، استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك بالمستشفى معاناة مواطن خمسيني استمرت 16 عامًا مع آلام البطن. وحضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة في الخاصرة اليمني مع انتفاخ في البطن لا يستطيع معه الأكل أو التنفس مع شعور بالضعف العام وعدم القدرة على المشي وارتفاع متواصل في درجة الحرارة . وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود تضخم واستسقاء ‏شديد في الكلية اليمنى بحجم تجويف البطن حوالي 10 لترات، ناتج عن ضيق خلقي في منطقة اتصال حوض الكلية بالحالب مع وجود حصوة كبيرة في حوض الكلية وورم سرطاني داخل الكلية يزن حوالي كيلو وأربعمائة جرام. وعليه جرى تنويمه فورًا في قسم جراحة المسالك البولية كحالة طارئة، وأجريت له عملية استئصال الكلية مع الورم استئصالاً كاملاً وتوفيقه تكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالته، وفقد المريض حوالي 11 كيلو جرامًا من وزنه الناتج عن الاستسقاء والورم. وخرج من المستشفى بعد أسبوع من العملية على أن يتابع قسم الأورام.

"نور" مكة ينهي معاناة مواطن خمسيني مع آلام البطن استمرت 16 عاماً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-17 أنهى الفريق الطبي لقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بقيادة الدكتور رياض العريان، استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك بالمستشفى معاناة مواطن خمسيني استمرت 16 عامًا مع آلام البطن.



وحضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة في الخاصرة اليمني مع انتفاخ في البطن لا يستطيع معه الأكل أو التنفس مع شعور بالضعف العام وعدم القدرة على المشي وارتفاع متواصل في درجة الحرارة .



وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود تضخم واستسقاء ‏شديد في الكلية اليمنى بحجم تجويف البطن حوالي 10 لترات، ناتج عن ضيق خلقي في منطقة اتصال حوض الكلية بالحالب مع وجود حصوة كبيرة في حوض الكلية وورم سرطاني داخل الكلية يزن حوالي كيلو وأربعمائة جرام.



وعليه جرى تنويمه فورًا في قسم جراحة المسالك البولية كحالة طارئة، وأجريت له عملية استئصال الكلية مع الورم استئصالاً كاملاً وتوفيقه تكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالته، وفقد المريض حوالي 11 كيلو جرامًا من وزنه الناتج عن الاستسقاء والورم. وخرج من المستشفى بعد أسبوع من العملية على أن يتابع قسم الأورام.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 04:44 PM

اخر تعديل 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 06:40 PM

"نور" مكة ينهي معاناة مواطن خمسيني مع آلام البطن استمرت 16 عاماً فقد حوالي 11 كيلو جرامًا من وزنه الناتج عن الاستسقاء والورم





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أنهى الفريق الطبي لقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بقيادة الدكتور رياض العريان، استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك بالمستشفى معاناة مواطن خمسيني استمرت 16 عامًا مع آلام البطن.



وحضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة في الخاصرة اليمني مع انتفاخ في البطن لا يستطيع معه الأكل أو التنفس مع شعور بالضعف العام وعدم القدرة على المشي وارتفاع متواصل في درجة الحرارة .



وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود تضخم واستسقاء ‏شديد في الكلية اليمنى بحجم تجويف البطن حوالي 10 لترات، ناتج عن ضيق خلقي في منطقة اتصال حوض الكلية بالحالب مع وجود حصوة كبيرة في حوض الكلية وورم سرطاني داخل الكلية يزن حوالي كيلو وأربعمائة جرام.



وعليه جرى تنويمه فورًا في قسم جراحة المسالك البولية كحالة طارئة، وأجريت له عملية استئصال الكلية مع الورم استئصالاً كاملاً وتوفيقه تكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالته، وفقد المريض حوالي 11 كيلو جرامًا من وزنه الناتج عن الاستسقاء والورم. وخرج من المستشفى بعد أسبوع من العملية على أن يتابع قسم الأورام.