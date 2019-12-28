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هل هناك حالة مطرية أو موجة برد الأيام الـ 5 المقبلة؟ .. المسند يجيب

قال: درجات الحرارة مستقرة ويغرب الهلال اليوم وفوقه بقليل الزهرة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً، مبيناً أنه لا يلوح في الأفق أيُّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وقال المسند؛ اليوم عبر حسابه في "تويتر": درجات الحرارة مستقرة، ولا يلوح في الأفق أيُّ موجة باردة قارسة، أو دافئة خلال الأيام الخمسة المقبلة، ويغرب الهلال مساء اليوم وفوقه بقليل كوكب الزهرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى شمال المملكة وشرقها.

حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل هناك حالة مطرية أو موجة برد الأيام الـ 5 المقبلة؟ .. المسند يجيب
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً، مبيناً أنه لا يلوح في الأفق أيُّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وقال المسند؛ اليوم عبر حسابه في "تويتر": درجات الحرارة مستقرة، ولا يلوح في الأفق أيُّ موجة باردة قارسة، أو دافئة خلال الأيام الخمسة المقبلة، ويغرب الهلال مساء اليوم وفوقه بقليل كوكب الزهرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى شمال المملكة وشرقها.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
10:32 AM

هل هناك حالة مطرية أو موجة برد الأيام الـ 5 المقبلة؟ .. المسند يجيب

قال: درجات الحرارة مستقرة ويغرب الهلال اليوم وفوقه بقليل الزهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً، مبيناً أنه لا يلوح في الأفق أيُّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وقال المسند؛ اليوم عبر حسابه في "تويتر": درجات الحرارة مستقرة، ولا يلوح في الأفق أيُّ موجة باردة قارسة، أو دافئة خلال الأيام الخمسة المقبلة، ويغرب الهلال مساء اليوم وفوقه بقليل كوكب الزهرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى شمال المملكة وشرقها.

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