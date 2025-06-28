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"حُسن الوفادة" يتصدر جداريات تعليم عسير

تنفيذ واحدة بوسط أبها على مساحة 100 متر مربع

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تنفيذ جدارية في وسط أبها، وعلى مساحة تقدر بـ 100 متر مربع، وذلك في إطار مناشطها لتفعيل برنامج حُسن الوفادة.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن ذلك يأتي ضمن منظومة البرامج والفعاليات التي أقرتها الإدارة لتفعيل المشروع تحت شعار (مرحبًا ألف في عسير)، والذي وجّه بتنفيذه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وأشار "الجوني"، إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج، ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، وخدمة المستفيد وطلاب وطالبات الفصل الصيفي، ومنسوبي ومنسوبات أندية الحي والأندية الموسمية، بالإضافة إلى تفعيله في برنامج (إجازتي 4)، (وتعليمكم ترفيه) في المطار والأماكن العامة، والمتنزهات والحدائق.

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"حُسن الوفادة" يتصدر جداريات تعليم عسير
سبق

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تنفيذ جدارية في وسط أبها، وعلى مساحة تقدر بـ 100 متر مربع، وذلك في إطار مناشطها لتفعيل برنامج حُسن الوفادة.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن ذلك يأتي ضمن منظومة البرامج والفعاليات التي أقرتها الإدارة لتفعيل المشروع تحت شعار (مرحبًا ألف في عسير)، والذي وجّه بتنفيذه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وأشار "الجوني"، إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج، ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، وخدمة المستفيد وطلاب وطالبات الفصل الصيفي، ومنسوبي ومنسوبات أندية الحي والأندية الموسمية، بالإضافة إلى تفعيله في برنامج (إجازتي 4)، (وتعليمكم ترفيه) في المطار والأماكن العامة، والمتنزهات والحدائق.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
10:31 PM

"حُسن الوفادة" يتصدر جداريات تعليم عسير

تنفيذ واحدة بوسط أبها على مساحة 100 متر مربع

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تنفيذ جدارية في وسط أبها، وعلى مساحة تقدر بـ 100 متر مربع، وذلك في إطار مناشطها لتفعيل برنامج حُسن الوفادة.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن ذلك يأتي ضمن منظومة البرامج والفعاليات التي أقرتها الإدارة لتفعيل المشروع تحت شعار (مرحبًا ألف في عسير)، والذي وجّه بتنفيذه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وأشار "الجوني"، إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج، ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، وخدمة المستفيد وطلاب وطالبات الفصل الصيفي، ومنسوبي ومنسوبات أندية الحي والأندية الموسمية، بالإضافة إلى تفعيله في برنامج (إجازتي 4)، (وتعليمكم ترفيه) في المطار والأماكن العامة، والمتنزهات والحدائق.

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