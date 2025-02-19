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بالأسماء والصور.. تعرَّف على زعماء منظمات الجريمة والتهريب بالمهرة اليمنية

يمتهنون تهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية

كشفت مصادر عن أسماء مجموعة من زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة في الجمهورية اليمنية، الذين يمتهنون تهريب الأسلحة والمخدرات.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات أن هذه الشخصيات من قيادات المنظمات التي تعمل في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزائها هي شخصيات أضرت باليمن واليمنيين، وبقوات التحالف.

واعتبرت مصادر أن مساهمة هذه الشخصيات في تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية تعد مشاركة بالأعمال الإجرامية والإرهابية.

وكشفت المصادر عن أسماء عدد من قيادات المنظمات في المهرة، وهم: علي سالم الحريزي (كبير المهربين)، أبو بكر صالح بن شمس الجيلاني، عبود هبود قمصيت (مهرب سلاح ومخدرات)، أحمد محمد قحطان وبدر كلشات.

اليمن محافظة المهرة تهريب الأسلحة والمخدرات

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بالأسماء والصور.. تعرَّف على زعماء منظمات الجريمة والتهريب بالمهرة اليمنية
سبق

كشفت مصادر عن أسماء مجموعة من زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة في الجمهورية اليمنية، الذين يمتهنون تهريب الأسلحة والمخدرات.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات أن هذه الشخصيات من قيادات المنظمات التي تعمل في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزائها هي شخصيات أضرت باليمن واليمنيين، وبقوات التحالف.

واعتبرت مصادر أن مساهمة هذه الشخصيات في تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية تعد مشاركة بالأعمال الإجرامية والإرهابية.

وكشفت المصادر عن أسماء عدد من قيادات المنظمات في المهرة، وهم: علي سالم الحريزي (كبير المهربين)، أبو بكر صالح بن شمس الجيلاني، عبود هبود قمصيت (مهرب سلاح ومخدرات)، أحمد محمد قحطان وبدر كلشات.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
11:46 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:14 AM

بالأسماء والصور.. تعرَّف على زعماء منظمات الجريمة والتهريب بالمهرة اليمنية

يمتهنون تهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
2,594

كشفت مصادر عن أسماء مجموعة من زعماء منظمات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة في الجمهورية اليمنية، الذين يمتهنون تهريب الأسلحة والمخدرات.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات أن هذه الشخصيات من قيادات المنظمات التي تعمل في تهريب الأسلحة الإيرانية ومكوناتها وأجزائها هي شخصيات أضرت باليمن واليمنيين، وبقوات التحالف.

واعتبرت مصادر أن مساهمة هذه الشخصيات في تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية تعد مشاركة بالأعمال الإجرامية والإرهابية.

وكشفت المصادر عن أسماء عدد من قيادات المنظمات في المهرة، وهم: علي سالم الحريزي (كبير المهربين)، أبو بكر صالح بن شمس الجيلاني، عبود هبود قمصيت (مهرب سلاح ومخدرات)، أحمد محمد قحطان وبدر كلشات.

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