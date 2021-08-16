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القعود "هلال" يُحقق أفضل توقيت في تاسع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3

حظيت أشواط الفترة المسائية بالإثارة والندية بين ملاك الهجن والمضمرين

حظيت أشواط الفترة المسائية في تاسع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، المقام حالياً على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، والمخصصة لسن الجذاع (بكار - قعدان) مفتوح عام لمسافة 5كلم، بالإثارة والندية بين ملاك الهجن والمضمرين.

وحقق القعود "هلال" لمالكه حمد غانم الكواري الزمن الأسرع، وأفضل توقيت بالفترة المسائية لهذا اليوم، بزمن ( ٨:١٣.٨٦ دقائق)، والفوز بنوماس الشوط الثاني.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الشاهينية" لهجن العاصفة، "شواهين" لفهد آل زيد الشريف، "الجذاب" لمحمد بالكيلة العامري، "شديدة" لمحمد الجعفري العنزي، "برق" لخالد القرشي، "عرقة" راشد الطراق الهاجري، "الكايد" هجن الشحانية، "الشايبة" لصالح الجربوعي المري، "الحكم" لعبدالله الحويطي، "منوة" لسليمان الجهني، و"الحصيني" لناجي الغفراني.

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القعود "هلال" يُحقق أفضل توقيت في تاسع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3
سبق

حظيت أشواط الفترة المسائية في تاسع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، المقام حالياً على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، والمخصصة لسن الجذاع (بكار - قعدان) مفتوح عام لمسافة 5كلم، بالإثارة والندية بين ملاك الهجن والمضمرين.

وحقق القعود "هلال" لمالكه حمد غانم الكواري الزمن الأسرع، وأفضل توقيت بالفترة المسائية لهذا اليوم، بزمن ( ٨:١٣.٨٦ دقائق)، والفوز بنوماس الشوط الثاني.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الشاهينية" لهجن العاصفة، "شواهين" لفهد آل زيد الشريف، "الجذاب" لمحمد بالكيلة العامري، "شديدة" لمحمد الجعفري العنزي، "برق" لخالد القرشي، "عرقة" راشد الطراق الهاجري، "الكايد" هجن الشحانية، "الشايبة" لصالح الجربوعي المري، "الحكم" لعبدالله الحويطي، "منوة" لسليمان الجهني، و"الحصيني" لناجي الغفراني.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
07:39 PM

القعود "هلال" يُحقق أفضل توقيت في تاسع أيام مهرجان ولي العهد للهجن3

حظيت أشواط الفترة المسائية بالإثارة والندية بين ملاك الهجن والمضمرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حظيت أشواط الفترة المسائية في تاسع أيام منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، المقام حالياً على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، والمخصصة لسن الجذاع (بكار - قعدان) مفتوح عام لمسافة 5كلم، بالإثارة والندية بين ملاك الهجن والمضمرين.

وحقق القعود "هلال" لمالكه حمد غانم الكواري الزمن الأسرع، وأفضل توقيت بالفترة المسائية لهذا اليوم، بزمن ( ٨:١٣.٨٦ دقائق)، والفوز بنوماس الشوط الثاني.

فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الشاهينية" لهجن العاصفة، "شواهين" لفهد آل زيد الشريف، "الجذاب" لمحمد بالكيلة العامري، "شديدة" لمحمد الجعفري العنزي، "برق" لخالد القرشي، "عرقة" راشد الطراق الهاجري، "الكايد" هجن الشحانية، "الشايبة" لصالح الجربوعي المري، "الحكم" لعبدالله الحويطي، "منوة" لسليمان الجهني، و"الحصيني" لناجي الغفراني.

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