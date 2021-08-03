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رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره بالإمارات التعاون الثنائي

تبادلا في الرياض عدداً من وجهات النظر في الجانب العسكري

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

من جانب آخر، استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في مركز العمليات الجوية بقيادة القوات الجوية، الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي، وتبادلا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره بالإمارات التعاون الثنائي
سبق

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

من جانب آخر، استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في مركز العمليات الجوية بقيادة القوات الجوية، الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي، وتبادلا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
07:33 PM

رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره بالإمارات التعاون الثنائي

تبادلا في الرياض عدداً من وجهات النظر في الجانب العسكري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

من جانب آخر، استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في مركز العمليات الجوية بقيادة القوات الجوية، الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي، وتبادلا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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