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"العساكر": نعيش قوة في الحق وقصم الظالمين.. والعالم يتمنى المنهج السعودي دستورًا

غرد تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني: في عهدكم سيدي وولي عهدكم عشنا نموًا ورخاءً عظيمًا

أكد المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة نايف بن محمد العساكر، أن هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- عاش الوطن والمواطن تقدمًا ونماءً ورخاءً عظيمًا، منوهًا بالقوة التي تميزت بها القيادة الرشيدة في قصم الظالمين والمفسدين وأهل المناهج المنحرفة، حتى جعلت العالم يتمنى المنهج السعودي دستورًا له.

جاء ذلك في تغريدة له تزامنًا مع الذكرى الـ 91 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، قال فيها: "في عهدكم يا سيدي وولي عهدكم الأمين عشنا نموًا ورخاءً عظيمًا".

وأضاف: "وهو امتدادٌ لتاريخ ملوكنا الأكابر، وتم قصم الظالمين والمخربين الفاسدين، وفضح الإخوانيين الفاجرين، ومنع فجورهم عن العباد والبلاد".

واختتم المستشار العساكر تغريدته قائلا: "وأصبح العالم يتمنى المنهج السعودي دستورًا له".

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"العساكر": نعيش قوة في الحق وقصم الظالمين.. والعالم يتمنى المنهج السعودي دستورًا
سبق

أكد المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة نايف بن محمد العساكر، أن هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- عاش الوطن والمواطن تقدمًا ونماءً ورخاءً عظيمًا، منوهًا بالقوة التي تميزت بها القيادة الرشيدة في قصم الظالمين والمفسدين وأهل المناهج المنحرفة، حتى جعلت العالم يتمنى المنهج السعودي دستورًا له.

جاء ذلك في تغريدة له تزامنًا مع الذكرى الـ 91 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، قال فيها: "في عهدكم يا سيدي وولي عهدكم الأمين عشنا نموًا ورخاءً عظيمًا".

وأضاف: "وهو امتدادٌ لتاريخ ملوكنا الأكابر، وتم قصم الظالمين والمخربين الفاسدين، وفضح الإخوانيين الفاجرين، ومنع فجورهم عن العباد والبلاد".

واختتم المستشار العساكر تغريدته قائلا: "وأصبح العالم يتمنى المنهج السعودي دستورًا له".

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
10:59 PM

"العساكر": نعيش قوة في الحق وقصم الظالمين.. والعالم يتمنى المنهج السعودي دستورًا

غرد تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني: في عهدكم سيدي وولي عهدكم عشنا نموًا ورخاءً عظيمًا

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة نايف بن محمد العساكر، أن هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- عاش الوطن والمواطن تقدمًا ونماءً ورخاءً عظيمًا، منوهًا بالقوة التي تميزت بها القيادة الرشيدة في قصم الظالمين والمفسدين وأهل المناهج المنحرفة، حتى جعلت العالم يتمنى المنهج السعودي دستورًا له.

جاء ذلك في تغريدة له تزامنًا مع الذكرى الـ 91 لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، قال فيها: "في عهدكم يا سيدي وولي عهدكم الأمين عشنا نموًا ورخاءً عظيمًا".

وأضاف: "وهو امتدادٌ لتاريخ ملوكنا الأكابر، وتم قصم الظالمين والمخربين الفاسدين، وفضح الإخوانيين الفاجرين، ومنع فجورهم عن العباد والبلاد".

واختتم المستشار العساكر تغريدته قائلا: "وأصبح العالم يتمنى المنهج السعودي دستورًا له".

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