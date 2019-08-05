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تبدأ يوم عرفة.. "العمل": إجازة موظفي القطاع الخاص للعيد 4 أيام

أوضحت بالتفاصيل إجازات العامل في المناسبات الشخصية

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص 4 أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. موضحة أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة حسب المادة الـ112 من نظام العمل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بيّنت أن الإجازات الرسمية وإجازات المناسبات الشخصية للعاملين في القطاع الخاص هي إجازة عيد الفطر ومدتها 4 أيام، وتبدأ من اليوم التالي ليوم الـ29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وإجازة عيد الأضحى، ومدتها 4 أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، وإجازة اليوم الوطني في أول الميزان، ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقعت ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنها.

وأضافت بأن إجازات العامل في المناسبات الشخصية كالآتي: مولود جديد إجازة بأجر كامل مدتها 3 أيام، وإجازة زواج 5 أيام إجازة، وحالة الوفاة 5 أيام في حالة وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.

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تبدأ يوم عرفة.. "العمل": إجازة موظفي القطاع الخاص للعيد 4 أيام
سبق

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص 4 أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. موضحة أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة حسب المادة الـ112 من نظام العمل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بيّنت أن الإجازات الرسمية وإجازات المناسبات الشخصية للعاملين في القطاع الخاص هي إجازة عيد الفطر ومدتها 4 أيام، وتبدأ من اليوم التالي ليوم الـ29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وإجازة عيد الأضحى، ومدتها 4 أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، وإجازة اليوم الوطني في أول الميزان، ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقعت ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنها.

وأضافت بأن إجازات العامل في المناسبات الشخصية كالآتي: مولود جديد إجازة بأجر كامل مدتها 3 أيام، وإجازة زواج 5 أيام إجازة، وحالة الوفاة 5 أيام في حالة وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:16 PM

تبدأ يوم عرفة.. "العمل": إجازة موظفي القطاع الخاص للعيد 4 أيام

أوضحت بالتفاصيل إجازات العامل في المناسبات الشخصية

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
9
6,622

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص 4 أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. موضحة أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة حسب المادة الـ112 من نظام العمل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بيّنت أن الإجازات الرسمية وإجازات المناسبات الشخصية للعاملين في القطاع الخاص هي إجازة عيد الفطر ومدتها 4 أيام، وتبدأ من اليوم التالي ليوم الـ29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وإجازة عيد الأضحى، ومدتها 4 أيام، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، وإجازة اليوم الوطني في أول الميزان، ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقعت ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنها.

وأضافت بأن إجازات العامل في المناسبات الشخصية كالآتي: مولود جديد إجازة بأجر كامل مدتها 3 أيام، وإجازة زواج 5 أيام إجازة، وحالة الوفاة 5 أيام في حالة وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.

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