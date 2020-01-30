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وزير الخارجية يستعرض مستجدات القضايا مع السفير الأمريكي بالمملكة

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين مع السفير الهندي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الأمير فيصل مع السفير الهندي لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مستجدات القضايا مع السفير الأمريكي بالمملكة
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الأمير فيصل مع السفير الهندي لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
04:16 PM
اخر تعديل
30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
06:25 PM

وزير الخارجية يستعرض مستجدات القضايا مع السفير الأمريكي بالمملكة

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين مع السفير الهندي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الأمير فيصل مع السفير الهندي لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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