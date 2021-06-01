النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ بحرة يفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"

لتعزيز الأمن الفكري والتوعية بمفهوم اللحمة الوطنية

فعل محافظ بحرة، رجاء بن دخيل الله السلمي، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ فهد بن عاتق الحربي.

يذكر أن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، فعالياتها في منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتقوم الحملة على برامج ميدانية و توعوية ووقائية؛ للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، أيدهما الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ بحرة يفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"
سبق

فعل محافظ بحرة، رجاء بن دخيل الله السلمي، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ فهد بن عاتق الحربي.

يذكر أن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، فعالياتها في منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتقوم الحملة على برامج ميدانية و توعوية ووقائية؛ للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، أيدهما الله.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
02:31 PM

محافظ بحرة يفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"

لتعزيز الأمن الفكري والتوعية بمفهوم اللحمة الوطنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
219

فعل محافظ بحرة، رجاء بن دخيل الله السلمي، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ فهد بن عاتق الحربي.

يذكر أن حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، فعالياتها في منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب، وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتقوم الحملة على برامج ميدانية و توعوية ووقائية؛ للتحذير من جميع الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، أيدهما الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,849
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,788
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة