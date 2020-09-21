النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فهد بن رقوش يفتتح البيت الاجتماعي رقم "5" في جدة

تحقيقًا لمبادرة إسناد بيوت الأيتام للقطاع غير الربحي

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، البيت الاجتماعي رقم "5"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة.

جاء ذلك، بحضور مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، عبدالله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي.

جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، من خلال تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فهد بن رقوش يفتتح البيت الاجتماعي رقم "5" في جدة
سبق

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، البيت الاجتماعي رقم "5"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة.

جاء ذلك، بحضور مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، عبدالله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي.

جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، من خلال تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
05:06 PM

فهد بن رقوش يفتتح البيت الاجتماعي رقم "5" في جدة

تحقيقًا لمبادرة إسناد بيوت الأيتام للقطاع غير الربحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
696

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، البيت الاجتماعي رقم "5"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة.

جاء ذلك، بحضور مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، عبدالله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي.

جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، من خلال تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة