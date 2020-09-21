جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، من خلال تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.

جاء ذلك، بحضور مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، عبدالله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي.

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، البيت الاجتماعي رقم "5"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة.

فهد بن رقوش يفتتح البيت الاجتماعي رقم "5" في جدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-21 افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، البيت الاجتماعي رقم "5"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة. جاء ذلك، بحضور مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، عبدالله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي. جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، من خلال تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 05:06 PM

فهد بن رقوش يفتتح البيت الاجتماعي رقم "5" في جدة تحقيقًا لمبادرة إسناد بيوت الأيتام للقطاع غير الربحي





A A A





1 مشاركة

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، البيت الاجتماعي رقم "5"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة.

جاء ذلك، بحضور مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، عبدالله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي.

جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، من خلال تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.