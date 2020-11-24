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أكبر مزاد عقاري في جدة.. دار القياس تطرح مزاد بوابة الحرمين

بإشراف إنفاذ.. أراضٍ خام بمساحات كبيرة تقارب مليوني متر مربع

أكملت دار القياس للمزادات بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" استعداداتها لطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المزاد العلني الذي تقيمه في مدينة جدة لبيع أراضٍ خام بمساحات كبيرة تقارب مليوني متر مربع في مواقع إستراتيجية متميزة في شمال جدة، ووجهت الدعوة لرجال الأعمال والعقاريين والمستثمرين لحضور المزاد الذي يعد فرصة نادرة في مجالات الاستثمار المتعددة.

وبهذه المناسبة أوضح محمد عبدالعزيز الخريّف المدير العام لشركة دار القياس، أن مزاد بوابة الحرمين في جدة يطرح فرصاً استثمارية لأراضٍ كبيرة وذات موقع متميز واستراتيجي للمهتمين بالعقار والمستثمرين، كما وضح في حديثه عن أهمية هذا المزاد بما يطرحه من عقارات تشكل مناخات استثمارية فريدة للمهتمين في عالم العقار، حيث تمت دعوة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتخصصة، لحضور مزاد بوابة الحرمين المقرر إقامته عصر يوم الأربعاء 9 /12 / 2020م الموافق 24 / 4 / 1442هـ بفندق هيلتون جدة.

ثم ختم الخريّف حديثه، بأن دار القياس للمزادات بعلاقتها الإستراتيجية مع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" تسعد دائماً بتقديم الخدمات العقارية المتميزة لعملائها في أنحاء المملكة العربية السعودية كافة، وتطمح لأن تكون جزءاً مؤثراً في تطوير صناعة العقار، ولن تدخر جهداً في تقديم أفضل خدمة تواكب وتتخطى مستوى تطلعات عملائها، وخدمتهم بأعلى درجات المهنية، وبجودة تستحق ثقتهم نحو الريادة والتميز.

وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم الاطلاع على البروشور الخاص بالمزاد في الرابط التالي:

qrco.de/bbq5Ee

مركز الإسناد والتصفية إنفاذ المزاد العلني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكبر مزاد عقاري في جدة.. دار القياس تطرح مزاد بوابة الحرمين
سبق

أكملت دار القياس للمزادات بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" استعداداتها لطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المزاد العلني الذي تقيمه في مدينة جدة لبيع أراضٍ خام بمساحات كبيرة تقارب مليوني متر مربع في مواقع إستراتيجية متميزة في شمال جدة، ووجهت الدعوة لرجال الأعمال والعقاريين والمستثمرين لحضور المزاد الذي يعد فرصة نادرة في مجالات الاستثمار المتعددة.

وبهذه المناسبة أوضح محمد عبدالعزيز الخريّف المدير العام لشركة دار القياس، أن مزاد بوابة الحرمين في جدة يطرح فرصاً استثمارية لأراضٍ كبيرة وذات موقع متميز واستراتيجي للمهتمين بالعقار والمستثمرين، كما وضح في حديثه عن أهمية هذا المزاد بما يطرحه من عقارات تشكل مناخات استثمارية فريدة للمهتمين في عالم العقار، حيث تمت دعوة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتخصصة، لحضور مزاد بوابة الحرمين المقرر إقامته عصر يوم الأربعاء 9 /12 / 2020م الموافق 24 / 4 / 1442هـ بفندق هيلتون جدة.

ثم ختم الخريّف حديثه، بأن دار القياس للمزادات بعلاقتها الإستراتيجية مع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" تسعد دائماً بتقديم الخدمات العقارية المتميزة لعملائها في أنحاء المملكة العربية السعودية كافة، وتطمح لأن تكون جزءاً مؤثراً في تطوير صناعة العقار، ولن تدخر جهداً في تقديم أفضل خدمة تواكب وتتخطى مستوى تطلعات عملائها، وخدمتهم بأعلى درجات المهنية، وبجودة تستحق ثقتهم نحو الريادة والتميز.

وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم الاطلاع على البروشور الخاص بالمزاد في الرابط التالي:

qrco.de/bbq5Ee

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:18 PM

أكبر مزاد عقاري في جدة.. دار القياس تطرح مزاد بوابة الحرمين

بإشراف إنفاذ.. أراضٍ خام بمساحات كبيرة تقارب مليوني متر مربع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكملت دار القياس للمزادات بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" استعداداتها لطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المزاد العلني الذي تقيمه في مدينة جدة لبيع أراضٍ خام بمساحات كبيرة تقارب مليوني متر مربع في مواقع إستراتيجية متميزة في شمال جدة، ووجهت الدعوة لرجال الأعمال والعقاريين والمستثمرين لحضور المزاد الذي يعد فرصة نادرة في مجالات الاستثمار المتعددة.

وبهذه المناسبة أوضح محمد عبدالعزيز الخريّف المدير العام لشركة دار القياس، أن مزاد بوابة الحرمين في جدة يطرح فرصاً استثمارية لأراضٍ كبيرة وذات موقع متميز واستراتيجي للمهتمين بالعقار والمستثمرين، كما وضح في حديثه عن أهمية هذا المزاد بما يطرحه من عقارات تشكل مناخات استثمارية فريدة للمهتمين في عالم العقار، حيث تمت دعوة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتخصصة، لحضور مزاد بوابة الحرمين المقرر إقامته عصر يوم الأربعاء 9 /12 / 2020م الموافق 24 / 4 / 1442هـ بفندق هيلتون جدة.

ثم ختم الخريّف حديثه، بأن دار القياس للمزادات بعلاقتها الإستراتيجية مع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" تسعد دائماً بتقديم الخدمات العقارية المتميزة لعملائها في أنحاء المملكة العربية السعودية كافة، وتطمح لأن تكون جزءاً مؤثراً في تطوير صناعة العقار، ولن تدخر جهداً في تقديم أفضل خدمة تواكب وتتخطى مستوى تطلعات عملائها، وخدمتهم بأعلى درجات المهنية، وبجودة تستحق ثقتهم نحو الريادة والتميز.

وللمزيد من التفاصيل بإمكانكم الاطلاع على البروشور الخاص بالمزاد في الرابط التالي:

qrco.de/bbq5Ee

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