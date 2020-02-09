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بالفيديو.. ديك جزائري يتسبب بشكوى دبلوماسية من إيطاليا

بعد هاشتاق "الحرية للسردوك".. الشرطة تعلن أنها لا تعرف مكانه

تسبّب سردوك "ديك" جزائري، في شكوى تقدمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر؛ مما دفع السلطات الجزائرية إلى مصادرة الديك، وجاء رد الفعل في حملة شعبية تُطالب بإعادة الطائر لصاحبه.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تناولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة مصادرة سردوك في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، عقب شكوى تَقَدّمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر.

ونشر نشطاء، مقطع فيديو استهجن فيه صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرة الديك؛ مطالبًا بإرجاعه؛ حيث ترك أسرة من دجاجة و7 صيصان "كتاكيت".

وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها لإزعاج متكرر من صياح الديك؛ فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار.

وقال صاحب الديك: إن الشرطة أخذته لمحاكمته، وأضاف: كان الديك وأسرته يصيحون "قاق قاق قاق".

وأطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاقات " الحرية للسردوك"، و"أطلقوا الديك"، وذكرت بعض المواقع أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم معرفتهم بوجهة ديكه ومكان وجوده حاليًا.

ديك جزائري سفارة إيطاليا لدى الجزائر السلطات الجزائرية

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بالفيديو.. ديك جزائري يتسبب بشكوى دبلوماسية من إيطاليا
سبق

تسبّب سردوك "ديك" جزائري، في شكوى تقدمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر؛ مما دفع السلطات الجزائرية إلى مصادرة الديك، وجاء رد الفعل في حملة شعبية تُطالب بإعادة الطائر لصاحبه.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تناولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة مصادرة سردوك في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، عقب شكوى تَقَدّمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر.

ونشر نشطاء، مقطع فيديو استهجن فيه صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرة الديك؛ مطالبًا بإرجاعه؛ حيث ترك أسرة من دجاجة و7 صيصان "كتاكيت".

وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها لإزعاج متكرر من صياح الديك؛ فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار.

وقال صاحب الديك: إن الشرطة أخذته لمحاكمته، وأضاف: كان الديك وأسرته يصيحون "قاق قاق قاق".

وأطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاقات " الحرية للسردوك"، و"أطلقوا الديك"، وذكرت بعض المواقع أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم معرفتهم بوجهة ديكه ومكان وجوده حاليًا.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
12:49 PM

بالفيديو.. ديك جزائري يتسبب بشكوى دبلوماسية من إيطاليا

بعد هاشتاق "الحرية للسردوك".. الشرطة تعلن أنها لا تعرف مكانه

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
5,132

تسبّب سردوك "ديك" جزائري، في شكوى تقدمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر؛ مما دفع السلطات الجزائرية إلى مصادرة الديك، وجاء رد الفعل في حملة شعبية تُطالب بإعادة الطائر لصاحبه.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تناولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة مصادرة سردوك في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، عقب شكوى تَقَدّمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر.

ونشر نشطاء، مقطع فيديو استهجن فيه صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرة الديك؛ مطالبًا بإرجاعه؛ حيث ترك أسرة من دجاجة و7 صيصان "كتاكيت".

وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها لإزعاج متكرر من صياح الديك؛ فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار.

وقال صاحب الديك: إن الشرطة أخذته لمحاكمته، وأضاف: كان الديك وأسرته يصيحون "قاق قاق قاق".

وأطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاقات " الحرية للسردوك"، و"أطلقوا الديك"، وذكرت بعض المواقع أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم معرفتهم بوجهة ديكه ومكان وجوده حاليًا.

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