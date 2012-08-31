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"بِر الشرائع" تستقبل مدير عام جمعيات مركز اجتماعية مكة

عرض إنجازات الجمعية خلال فترة الجائحة

استقبلت جمعية البر الخيرية بالشرائع، مدير عام الجمعيات في مركز التنمية الاجتماعية بمكة محمد الشهري، ومدير التطوع والعلاقات العامة بالمركز أحمد الزهراني؛ تقديراً لجهود الجمعية خلال الفترة الماضية.

كما كان في استقبال ممثلي المركز رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد بن معيلي الزهراني، ومدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة.

وتأتي هذه الزيارة تقديراً من مركز التنمية بمكة لجهود جمعية البر بالشرائع خلال فترة جائحة كورونا، ولما تقدمة من برامج ومشاريع متنوعة ومستمرة تستهدف الأسر المستفيدة والمحتاجة بمكة.

وتضمن اللقاء عرضاً لتقارير وإنجازات الجمعية خلال عام 2019م، خلال فترة الجائحة وتقرير بإنجاز المعاملات الواردة من المركز.

وفي الختام، قدم مركز التنمية درعاً تذكارياً بهذه المناسبة؛ تقديراً لجهود الجمعية.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، عن شكره وتقديره على التكريم وعلى هذه الزيارة الكريمة وعلى الجهود التي يقوم بها مركز التنمية بمكة ممثلا بمدير المركز ساعد السواط، وعلى ما يقدمه من دعم مستمر للجمعيات، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

جمعية البر الخيرية بالشرائع

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"بِر الشرائع" تستقبل مدير عام جمعيات مركز اجتماعية مكة
سبق

استقبلت جمعية البر الخيرية بالشرائع، مدير عام الجمعيات في مركز التنمية الاجتماعية بمكة محمد الشهري، ومدير التطوع والعلاقات العامة بالمركز أحمد الزهراني؛ تقديراً لجهود الجمعية خلال الفترة الماضية.

كما كان في استقبال ممثلي المركز رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد بن معيلي الزهراني، ومدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة.

وتأتي هذه الزيارة تقديراً من مركز التنمية بمكة لجهود جمعية البر بالشرائع خلال فترة جائحة كورونا، ولما تقدمة من برامج ومشاريع متنوعة ومستمرة تستهدف الأسر المستفيدة والمحتاجة بمكة.

وتضمن اللقاء عرضاً لتقارير وإنجازات الجمعية خلال عام 2019م، خلال فترة الجائحة وتقرير بإنجاز المعاملات الواردة من المركز.

وفي الختام، قدم مركز التنمية درعاً تذكارياً بهذه المناسبة؛ تقديراً لجهود الجمعية.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، عن شكره وتقديره على التكريم وعلى هذه الزيارة الكريمة وعلى الجهود التي يقوم بها مركز التنمية بمكة ممثلا بمدير المركز ساعد السواط، وعلى ما يقدمه من دعم مستمر للجمعيات، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
07:03 PM

"بِر الشرائع" تستقبل مدير عام جمعيات مركز اجتماعية مكة

عرض إنجازات الجمعية خلال فترة الجائحة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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استقبلت جمعية البر الخيرية بالشرائع، مدير عام الجمعيات في مركز التنمية الاجتماعية بمكة محمد الشهري، ومدير التطوع والعلاقات العامة بالمركز أحمد الزهراني؛ تقديراً لجهود الجمعية خلال الفترة الماضية.

كما كان في استقبال ممثلي المركز رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد بن معيلي الزهراني، ومدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة.

وتأتي هذه الزيارة تقديراً من مركز التنمية بمكة لجهود جمعية البر بالشرائع خلال فترة جائحة كورونا، ولما تقدمة من برامج ومشاريع متنوعة ومستمرة تستهدف الأسر المستفيدة والمحتاجة بمكة.

وتضمن اللقاء عرضاً لتقارير وإنجازات الجمعية خلال عام 2019م، خلال فترة الجائحة وتقرير بإنجاز المعاملات الواردة من المركز.

وفي الختام، قدم مركز التنمية درعاً تذكارياً بهذه المناسبة؛ تقديراً لجهود الجمعية.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ستر بن ثواب الجعيد، عن شكره وتقديره على التكريم وعلى هذه الزيارة الكريمة وعلى الجهود التي يقوم بها مركز التنمية بمكة ممثلا بمدير المركز ساعد السواط، وعلى ما يقدمه من دعم مستمر للجمعيات، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

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