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"الموارد البشرية" تضبط 1773 مخالفة لقرارات التوطين

كشفت التزام المنشآت بنسبة "96%".. خلال شهر يناير

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معدل جولاتها التفتيشية والمخالفات المضبوطة بشأن قرارات التوطين، وذلك خلال شهر يناير المنصرم، حيث نفّذت فرق التفتيش الميداني 60.069 زيارة ميدانية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 1773 مخالفة، جاءت أكثرها في منطقة مكة المكرمة بواقع 606 مخالفات، تليها الرياض بواقع 284 مخالفة.

وذكرت الوزارة أن نسبة الالتزام بقرارات التوطين بلغت 96% بشكل عام، حيث كانت منطقة القصيم هي الأكثر امتثالاً بمعدل 99%، تليها منطقة نجران بمعدل 98%، ثم الرياض بمعدل التزام بلغ 97%.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين، مبينةً أن الزيارات الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المملكة، وأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات على المنشآت غير الملتزمة، داعيةً في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تضبط 1773 مخالفة لقرارات التوطين
سبق

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معدل جولاتها التفتيشية والمخالفات المضبوطة بشأن قرارات التوطين، وذلك خلال شهر يناير المنصرم، حيث نفّذت فرق التفتيش الميداني 60.069 زيارة ميدانية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 1773 مخالفة، جاءت أكثرها في منطقة مكة المكرمة بواقع 606 مخالفات، تليها الرياض بواقع 284 مخالفة.

وذكرت الوزارة أن نسبة الالتزام بقرارات التوطين بلغت 96% بشكل عام، حيث كانت منطقة القصيم هي الأكثر امتثالاً بمعدل 99%، تليها منطقة نجران بمعدل 98%، ثم الرياض بمعدل التزام بلغ 97%.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين، مبينةً أن الزيارات الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المملكة، وأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات على المنشآت غير الملتزمة، داعيةً في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
02:08 PM

"الموارد البشرية" تضبط 1773 مخالفة لقرارات التوطين

كشفت التزام المنشآت بنسبة "96%".. خلال شهر يناير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معدل جولاتها التفتيشية والمخالفات المضبوطة بشأن قرارات التوطين، وذلك خلال شهر يناير المنصرم، حيث نفّذت فرق التفتيش الميداني 60.069 زيارة ميدانية؛ للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 1773 مخالفة، جاءت أكثرها في منطقة مكة المكرمة بواقع 606 مخالفات، تليها الرياض بواقع 284 مخالفة.

وذكرت الوزارة أن نسبة الالتزام بقرارات التوطين بلغت 96% بشكل عام، حيث كانت منطقة القصيم هي الأكثر امتثالاً بمعدل 99%، تليها منطقة نجران بمعدل 98%، ثم الرياض بمعدل التزام بلغ 97%.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين، مبينةً أن الزيارات الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المملكة، وأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات على المنشآت غير الملتزمة، داعيةً في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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