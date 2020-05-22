كولومبيا: تسجيل 22 وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 652

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الخميس، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 652، بعد تسجيل 22 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضًا إحصاء 643 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 18330.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 4431 شخصًا، بعد تسجيل 175 حالة تعافٍ إضافية.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الثلاثاء الماضي، تمديد الحجر الصحي للمرة الرابعة إلى 31 مايو الجاري، وحالة الطوارئ الصحية حتى 31 أغسطس.