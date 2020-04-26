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الصين تعلن: 11 حالة إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد، تسجيل الصين 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون تسجيل وفيات.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة ست حالات منقولة محليًّا من بينها خمس حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد المجاور لهونج كونج.

وأظهرت بيانات اللجنة أن الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج، بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضًا 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن 29 حالة سُجلت في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة. إضافة إلى 4632 حالة وفاة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تعلن: 11 حالة إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
سبق

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد، تسجيل الصين 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون تسجيل وفيات.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة ست حالات منقولة محليًّا من بينها خمس حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد المجاور لهونج كونج.

وأظهرت بيانات اللجنة أن الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج، بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضًا 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن 29 حالة سُجلت في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة. إضافة إلى 4632 حالة وفاة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:15 AM

الصين تعلن: 11 حالة إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد، تسجيل الصين 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون تسجيل وفيات.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة ست حالات منقولة محليًّا من بينها خمس حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد المجاور لهونج كونج.

وأظهرت بيانات اللجنة أن الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج، بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضًا 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن 29 حالة سُجلت في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة. إضافة إلى 4632 حالة وفاة.

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