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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

تدابير ومهام.. "التدخل السريع" و"الملك سعود" بالحرس الوطني يواصلان "منع التجول" بجدة

بمداخل ومخارج الأحياء على مدار 24 ساعة.. تمركز بنقاط التفتيش تطويقاً لـ"كورونا"

أظهر مقطع فيديو منسوبي وزارة الحرس الوطني بقيادة لواء التدخل السريع الخاص الثاني وقيادة لواء الملك سعود بالقطاع الغربي من خلال القيام بأعمالهما الميدانية على مدار 24 ساعة في تنفيذ قرار منع التجول بجدة للحد من انتشار فايروس "كورونا" المستجد.

وتتمركز الدوريات التابعة لقوات الحرس الوطني في مداخل ومخارج الأحياء السكنية؛ وفي الوقت ذاته تستمر جميع النشاطات (المصرح لها) بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فايروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وبثت قناة "الإخبارية"، مساء أمس، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع الفيديو لإبراز وتوثيق جهود وحدات الحرس الوطني في تنفيذ قرار منع التجول.

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تدابير ومهام.. "التدخل السريع" و"الملك سعود" بالحرس الوطني يواصلان "منع التجول" بجدة
سبق

أظهر مقطع فيديو منسوبي وزارة الحرس الوطني بقيادة لواء التدخل السريع الخاص الثاني وقيادة لواء الملك سعود بالقطاع الغربي من خلال القيام بأعمالهما الميدانية على مدار 24 ساعة في تنفيذ قرار منع التجول بجدة للحد من انتشار فايروس "كورونا" المستجد.

وتتمركز الدوريات التابعة لقوات الحرس الوطني في مداخل ومخارج الأحياء السكنية؛ وفي الوقت ذاته تستمر جميع النشاطات (المصرح لها) بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فايروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وبثت قناة "الإخبارية"، مساء أمس، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع الفيديو لإبراز وتوثيق جهود وحدات الحرس الوطني في تنفيذ قرار منع التجول.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:26 PM

تدابير ومهام.. "التدخل السريع" و"الملك سعود" بالحرس الوطني يواصلان "منع التجول" بجدة

بمداخل ومخارج الأحياء على مدار 24 ساعة.. تمركز بنقاط التفتيش تطويقاً لـ"كورونا"

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متعب البقمي - جدة
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14,963

أظهر مقطع فيديو منسوبي وزارة الحرس الوطني بقيادة لواء التدخل السريع الخاص الثاني وقيادة لواء الملك سعود بالقطاع الغربي من خلال القيام بأعمالهما الميدانية على مدار 24 ساعة في تنفيذ قرار منع التجول بجدة للحد من انتشار فايروس "كورونا" المستجد.

وتتمركز الدوريات التابعة لقوات الحرس الوطني في مداخل ومخارج الأحياء السكنية؛ وفي الوقت ذاته تستمر جميع النشاطات (المصرح لها) بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فايروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وبثت قناة "الإخبارية"، مساء أمس، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، مقطع الفيديو لإبراز وتوثيق جهود وحدات الحرس الوطني في تنفيذ قرار منع التجول.

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