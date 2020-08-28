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توقيف خطيب أهان الصحابة الكرام في البحرين

الداخلية تعتبره إثارة للفتنة وتشجيعًا للتطرف

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مكافحة الجرائم الإلكترونية استدعت وأوقفت شخصًا ألقى خطبة تضمنت مخالفات قانونية؛ حيث تعدى على الصحابة الكرام وأهانهم علنًا.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة تعقيبًا على مقطع مصور متداول للواقعة: "قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، باستدعاء وتوقيف شخص، ارتكب مخالفات قانونية أثناء إلقائه خطبة بإحدى المناسبات الدينية؛ حيث تعدى على الصحابة الكرام وأهان علنًا رمزًا أو شخصًا موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة".

وأضاف أن "هذا الأمر يُعد ارتكابًا للفعل المجرم بنص المادة (2/310) من قانون العقوبات؛ فضلًا عن كونه يسهم في إثارة الفتنة وتشجيع التطرف وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة؛ تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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توقيف خطيب أهان الصحابة الكرام في البحرين
سبق

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مكافحة الجرائم الإلكترونية استدعت وأوقفت شخصًا ألقى خطبة تضمنت مخالفات قانونية؛ حيث تعدى على الصحابة الكرام وأهانهم علنًا.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة تعقيبًا على مقطع مصور متداول للواقعة: "قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، باستدعاء وتوقيف شخص، ارتكب مخالفات قانونية أثناء إلقائه خطبة بإحدى المناسبات الدينية؛ حيث تعدى على الصحابة الكرام وأهان علنًا رمزًا أو شخصًا موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة".

وأضاف أن "هذا الأمر يُعد ارتكابًا للفعل المجرم بنص المادة (2/310) من قانون العقوبات؛ فضلًا عن كونه يسهم في إثارة الفتنة وتشجيع التطرف وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة؛ تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
06:37 PM

توقيف خطيب أهان الصحابة الكرام في البحرين

الداخلية تعتبره إثارة للفتنة وتشجيعًا للتطرف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,396

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مكافحة الجرائم الإلكترونية استدعت وأوقفت شخصًا ألقى خطبة تضمنت مخالفات قانونية؛ حيث تعدى على الصحابة الكرام وأهانهم علنًا.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة تعقيبًا على مقطع مصور متداول للواقعة: "قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، باستدعاء وتوقيف شخص، ارتكب مخالفات قانونية أثناء إلقائه خطبة بإحدى المناسبات الدينية؛ حيث تعدى على الصحابة الكرام وأهان علنًا رمزًا أو شخصًا موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة".

وأضاف أن "هذا الأمر يُعد ارتكابًا للفعل المجرم بنص المادة (2/310) من قانون العقوبات؛ فضلًا عن كونه يسهم في إثارة الفتنة وتشجيع التطرف وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة؛ تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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