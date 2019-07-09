مجمع طبي بجدة يُنقذ حياة معتمر يمني مصاب بعيوب خلقية بالقلب

وصل للطوارئ يعاني من ضيق شديد في التنفس مع أدنى جهد يؤديه

أنقذ فريق طبي بمركز القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، حياة شاب يمني الجنسية يبلغ من العمر 26 عامًا جاء للسعودية لأداء العمرة؛ حيث أدخل عن طريق الطوارئ وهو يعاني من ضيق شديد في التنفس مع أدنى جهد يؤديه مع اضطراب في نبضات القلب.

وعلى الفور، أجريت للشاب الفحوصات الطبية اللازمة؛ منها تخطيط القلب، وصورة إشعاعية للصدر، وتم تشخيص حالة المريض بدقة عالية بإجراء المزيد من الفحوصات الطبية؛ منها صورة بالصدى للقلب، وكذلك عن طريق منظار المريء.

وقد أظهرت النتائج أن المريض مصاب بعيوب وتشوّهات خلقية في القلب؛ حيث وُجد ثقب بين البطين الأيسر والبطين الأيمن، وثقب آخر بين الأذين الأيسر والأذين الأيمن، مع وجود تضييق شديد وحادّ جدًّا في البطين الأيمن؛ مما أدى إلى إعاقة تامة في تدفق جريان الدم للشريان الرئوي.

وتَقرر إدخال المريض إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لتصليح جميع العيوب والتشوهات الخلقية في القلب بإغلاق الثقب الموجود بين البطينين والثقب الآخر الموجود بين الأذينين بحاجب تاموري قلبي طبيعي، ثم إجراء توسع في البطين الأيمن وفتح جريان الدم ما قبل الشريان الرئوي، وتكللت العملية بالنجاح.

وأوضح الفريق الطبي أن العملية استغرقت ثلاث ساعات، وبقي المريض تحت الملاحظة الطبية، وأصبحت حالته الصحية مستقرة وفي تحسن ملحوظ.