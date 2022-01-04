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بمشاركة 8068 مطايا من 8 دول .. انطلاق منافسات الهجن في مهرجان المؤسس

أحدثت لأول مرة سباقات الماراثون دعمًا للهجانة السعودية بواقع 5 أشواط

انطلقت، اليوم الثلاثاء، على ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد، منافسات الهجن بأشواط الحقايق بكار وقعدان بواقع 68 شوطًا على مدار يومين، تتنافس خلالهما الأصائل على 4 أشواط رموز، مفتوح وعام.

وفي التفاصيل، شهدت سباقات الهجن هذا العام، زيادة بواقع الضعف عن النسخة السابقة، زجت خلالها 8 دول بـ 8068 مطايا، تمثل المملكة العربية السعودية 4897 مطية، والإمارات العربية المتحدة مشاركة بـ 1397، وقطر بـ1289مطية، وعمان 226 مطية، والكويت 206، والبحرين 31، الولايات المتحدة الأمريكية بـ 21، والأردن بمشاركة واحدة.

وأحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة ولأول مرة سباقات الماراثون وذلك دعمًا للموروث والهجانة السعودية، بواقع 5 أشواط بمسافة 6 كم.

وخصصت إدارة المهرجان في هذه النسخة 20 شوطًا للرموز منها المفتوح ومنها العام، حيث تعد أغلى تتويج مادي ومعنوي يحظى به ملاك الهجن في السباقات، ودائمًا ما تشهد تلك الأشواط منافسة شرسة بين نخبة المطايا المشاركة بمختلف الشعارات، والفوز بشوط الرمز أغلى اللحظات في تاريخ المالك ويعد ميزة نوعية، ويحسب للمالك والمضمر والمطية في قيمتها السوقية.

وشهدت منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، مشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية في مسابقات المزاين، حيث شارك مواطنان أمريكيان في الشوط الدولي المفتوح للمزاين، وحقق أحدهم المركز الأول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة 8068 مطايا من 8 دول .. انطلاق منافسات الهجن في مهرجان المؤسس
سبق

انطلقت، اليوم الثلاثاء، على ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد، منافسات الهجن بأشواط الحقايق بكار وقعدان بواقع 68 شوطًا على مدار يومين، تتنافس خلالهما الأصائل على 4 أشواط رموز، مفتوح وعام.

وفي التفاصيل، شهدت سباقات الهجن هذا العام، زيادة بواقع الضعف عن النسخة السابقة، زجت خلالها 8 دول بـ 8068 مطايا، تمثل المملكة العربية السعودية 4897 مطية، والإمارات العربية المتحدة مشاركة بـ 1397، وقطر بـ1289مطية، وعمان 226 مطية، والكويت 206، والبحرين 31، الولايات المتحدة الأمريكية بـ 21، والأردن بمشاركة واحدة.

وأحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة ولأول مرة سباقات الماراثون وذلك دعمًا للموروث والهجانة السعودية، بواقع 5 أشواط بمسافة 6 كم.

وخصصت إدارة المهرجان في هذه النسخة 20 شوطًا للرموز منها المفتوح ومنها العام، حيث تعد أغلى تتويج مادي ومعنوي يحظى به ملاك الهجن في السباقات، ودائمًا ما تشهد تلك الأشواط منافسة شرسة بين نخبة المطايا المشاركة بمختلف الشعارات، والفوز بشوط الرمز أغلى اللحظات في تاريخ المالك ويعد ميزة نوعية، ويحسب للمالك والمضمر والمطية في قيمتها السوقية.

وشهدت منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، مشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية في مسابقات المزاين، حيث شارك مواطنان أمريكيان في الشوط الدولي المفتوح للمزاين، وحقق أحدهم المركز الأول.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:46 PM

بمشاركة 8068 مطايا من 8 دول .. انطلاق منافسات الهجن في مهرجان المؤسس

أحدثت لأول مرة سباقات الماراثون دعمًا للهجانة السعودية بواقع 5 أشواط

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مسلّم الهواملة - الرياض
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انطلقت، اليوم الثلاثاء، على ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد، منافسات الهجن بأشواط الحقايق بكار وقعدان بواقع 68 شوطًا على مدار يومين، تتنافس خلالهما الأصائل على 4 أشواط رموز، مفتوح وعام.

وفي التفاصيل، شهدت سباقات الهجن هذا العام، زيادة بواقع الضعف عن النسخة السابقة، زجت خلالها 8 دول بـ 8068 مطايا، تمثل المملكة العربية السعودية 4897 مطية، والإمارات العربية المتحدة مشاركة بـ 1397، وقطر بـ1289مطية، وعمان 226 مطية، والكويت 206، والبحرين 31، الولايات المتحدة الأمريكية بـ 21، والأردن بمشاركة واحدة.

وأحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة ولأول مرة سباقات الماراثون وذلك دعمًا للموروث والهجانة السعودية، بواقع 5 أشواط بمسافة 6 كم.

وخصصت إدارة المهرجان في هذه النسخة 20 شوطًا للرموز منها المفتوح ومنها العام، حيث تعد أغلى تتويج مادي ومعنوي يحظى به ملاك الهجن في السباقات، ودائمًا ما تشهد تلك الأشواط منافسة شرسة بين نخبة المطايا المشاركة بمختلف الشعارات، والفوز بشوط الرمز أغلى اللحظات في تاريخ المالك ويعد ميزة نوعية، ويحسب للمالك والمضمر والمطية في قيمتها السوقية.

وشهدت منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، مشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية في مسابقات المزاين، حيث شارك مواطنان أمريكيان في الشوط الدولي المفتوح للمزاين، وحقق أحدهم المركز الأول.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
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