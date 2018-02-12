النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسرب للغاز.. انفجار لحظي يهدم منزلاً على امرأة بشمال عسير

حالتها خطرة والجهات المختصة تباشر

‏باشرت الجهات المختصة، اليوم، انفجاراً لحظياً؛ بسبب تسرّب غاز نتج عنه انهيار منزل بشمال عسير، على مسنة في العقد السادس من العمر، وهو ما أدى لإصابتها بحروق بكامل الجسم، وحالتها خطرة.

وفي التفاصيل، باشرت فرق الدفاع المدني بمحايل بلاغاً عن انهيار منزل شعبي شمال المحافظة بقرية القواعد التابعة لمركز خميس مطير.

وعلى الفور، تم تحريك الفرق اللازمة، وبالوصول وُجد أن الحادث عبارة عن تسرب للغاز بالمنزل نتج عنه انفجار لحظي، مما أدى إلى إنهيار منزل شعبي به امرأة مسنة تم استخراجها بواسطة الفرق وهي تعاني من إصابات وحروق، وتم نقلها لمستشفى محايل العام وهي في حالة حرجة.

انفجار لحظي عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسرب للغاز.. انفجار لحظي يهدم منزلاً على امرأة بشمال عسير
سبق

‏باشرت الجهات المختصة، اليوم، انفجاراً لحظياً؛ بسبب تسرّب غاز نتج عنه انهيار منزل بشمال عسير، على مسنة في العقد السادس من العمر، وهو ما أدى لإصابتها بحروق بكامل الجسم، وحالتها خطرة.

وفي التفاصيل، باشرت فرق الدفاع المدني بمحايل بلاغاً عن انهيار منزل شعبي شمال المحافظة بقرية القواعد التابعة لمركز خميس مطير.

وعلى الفور، تم تحريك الفرق اللازمة، وبالوصول وُجد أن الحادث عبارة عن تسرب للغاز بالمنزل نتج عنه انفجار لحظي، مما أدى إلى إنهيار منزل شعبي به امرأة مسنة تم استخراجها بواسطة الفرق وهي تعاني من إصابات وحروق، وتم نقلها لمستشفى محايل العام وهي في حالة حرجة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
04:07 PM

تسرب للغاز.. انفجار لحظي يهدم منزلاً على امرأة بشمال عسير

حالتها خطرة والجهات المختصة تباشر

A A A
محمد طيران - الرياض
4
9,170

‏باشرت الجهات المختصة، اليوم، انفجاراً لحظياً؛ بسبب تسرّب غاز نتج عنه انهيار منزل بشمال عسير، على مسنة في العقد السادس من العمر، وهو ما أدى لإصابتها بحروق بكامل الجسم، وحالتها خطرة.

وفي التفاصيل، باشرت فرق الدفاع المدني بمحايل بلاغاً عن انهيار منزل شعبي شمال المحافظة بقرية القواعد التابعة لمركز خميس مطير.

وعلى الفور، تم تحريك الفرق اللازمة، وبالوصول وُجد أن الحادث عبارة عن تسرب للغاز بالمنزل نتج عنه انفجار لحظي، مما أدى إلى إنهيار منزل شعبي به امرأة مسنة تم استخراجها بواسطة الفرق وهي تعاني من إصابات وحروق، وتم نقلها لمستشفى محايل العام وهي في حالة حرجة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,401
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,188
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,654

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة