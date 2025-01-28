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ديوانية "الشيخي" تحتفي بمدير جمعية الثقافة والفنون بجدة

بحضور إعلاميين ومثقفين ضمن نشاطها الأسبوعي

احتفت ديوانية سعود الشيخي بجدة، في لقائها الثاني عشر، بمدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد بن إبراهيم آل صبيح.

جاء ذلك بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين ورجال الفكر والأدب والفن، يتقدمهم مدير التحرير بوكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة محمد بن صديق العواجي، في إطار أهداف الديوانية التي تسعى لتعميق أواصر العلاقة بين أطياف المجتمع، بما فيهم الإعلاميون الذين خدموا وطنهم في مختلف المحافل والمهام، وكذلك ممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعدد من المهتمين بالفنون المختلفة كالفن الغنائي والتشكيلي والفوتوغرافي.

من جانبه قال "الشيخي": إن هذه الأمسية التي تعطرت بأريج رموز الثقافة والإعلام، تنطلق من رسالة الديوانية كملتقى يتجدد أسبوعيًا بأطروحاته المتنوعة بين الشعر والأدب والفن.

وقدم شكره لكل الحضور الذين أثروا هذه الأمسية بمشاركاتهم التي كان لها الوقع المميز في رسم المحبة والألفة بين الجميع.

كما شهدت الديوانية تقديم الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية والوصلات الغنائية الشعبية، والمجسات الحجازية التي قدمها الفنانان: عابد البلادي، وحسن إسكندراني.

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ديوانية "الشيخي" تحتفي بمدير جمعية الثقافة والفنون بجدة
سبق

احتفت ديوانية سعود الشيخي بجدة، في لقائها الثاني عشر، بمدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد بن إبراهيم آل صبيح.

جاء ذلك بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين ورجال الفكر والأدب والفن، يتقدمهم مدير التحرير بوكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة محمد بن صديق العواجي، في إطار أهداف الديوانية التي تسعى لتعميق أواصر العلاقة بين أطياف المجتمع، بما فيهم الإعلاميون الذين خدموا وطنهم في مختلف المحافل والمهام، وكذلك ممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعدد من المهتمين بالفنون المختلفة كالفن الغنائي والتشكيلي والفوتوغرافي.

من جانبه قال "الشيخي": إن هذه الأمسية التي تعطرت بأريج رموز الثقافة والإعلام، تنطلق من رسالة الديوانية كملتقى يتجدد أسبوعيًا بأطروحاته المتنوعة بين الشعر والأدب والفن.

وقدم شكره لكل الحضور الذين أثروا هذه الأمسية بمشاركاتهم التي كان لها الوقع المميز في رسم المحبة والألفة بين الجميع.

كما شهدت الديوانية تقديم الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية والوصلات الغنائية الشعبية، والمجسات الحجازية التي قدمها الفنانان: عابد البلادي، وحسن إسكندراني.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
06:46 PM

ديوانية "الشيخي" تحتفي بمدير جمعية الثقافة والفنون بجدة

بحضور إعلاميين ومثقفين ضمن نشاطها الأسبوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفت ديوانية سعود الشيخي بجدة، في لقائها الثاني عشر، بمدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد بن إبراهيم آل صبيح.

جاء ذلك بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين ورجال الفكر والأدب والفن، يتقدمهم مدير التحرير بوكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة محمد بن صديق العواجي، في إطار أهداف الديوانية التي تسعى لتعميق أواصر العلاقة بين أطياف المجتمع، بما فيهم الإعلاميون الذين خدموا وطنهم في مختلف المحافل والمهام، وكذلك ممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعدد من المهتمين بالفنون المختلفة كالفن الغنائي والتشكيلي والفوتوغرافي.

من جانبه قال "الشيخي": إن هذه الأمسية التي تعطرت بأريج رموز الثقافة والإعلام، تنطلق من رسالة الديوانية كملتقى يتجدد أسبوعيًا بأطروحاته المتنوعة بين الشعر والأدب والفن.

وقدم شكره لكل الحضور الذين أثروا هذه الأمسية بمشاركاتهم التي كان لها الوقع المميز في رسم المحبة والألفة بين الجميع.

كما شهدت الديوانية تقديم الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية والوصلات الغنائية الشعبية، والمجسات الحجازية التي قدمها الفنانان: عابد البلادي، وحسن إسكندراني.

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