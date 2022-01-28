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وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول "حقوق المؤلف"

بعد إصدارها من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام الحماية

صادق وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، على ١١٣ قراراً صادراً عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.

ووجّه الوزير بسرعة إنهاء القضايا المنظورة أمام اللجنة؛ استعداداً لنقلها إلى الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية"SIPA" خلال الشهرين القادمين.

وقال وكيل الإعلام الداخلي سعود بن نصار الحازمي: تحرص الوزارة على تطبيق الأنظمة ضد أي انتهاك لحقوق المؤلف.

وأضاف: القضايا التي تنظر فيها اللجنة تتفاوت ما بين القضايا الأدبية والفنية وبرامج الحاسب الآلي، بالإضافة إلى ضبطيات المراقبين في الأسواق والمحلات التي تزاول أنشطة تتعلق بـ"حقوق المؤلف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول "حقوق المؤلف"
سبق

صادق وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، على ١١٣ قراراً صادراً عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.

ووجّه الوزير بسرعة إنهاء القضايا المنظورة أمام اللجنة؛ استعداداً لنقلها إلى الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية"SIPA" خلال الشهرين القادمين.

وقال وكيل الإعلام الداخلي سعود بن نصار الحازمي: تحرص الوزارة على تطبيق الأنظمة ضد أي انتهاك لحقوق المؤلف.

وأضاف: القضايا التي تنظر فيها اللجنة تتفاوت ما بين القضايا الأدبية والفنية وبرامج الحاسب الآلي، بالإضافة إلى ضبطيات المراقبين في الأسواق والمحلات التي تزاول أنشطة تتعلق بـ"حقوق المؤلف".

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
05:39 PM

وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول "حقوق المؤلف"

بعد إصدارها من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام الحماية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادق وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، على ١١٣ قراراً صادراً عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.

ووجّه الوزير بسرعة إنهاء القضايا المنظورة أمام اللجنة؛ استعداداً لنقلها إلى الإدارة العامة لحقوق المؤلف إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية"SIPA" خلال الشهرين القادمين.

وقال وكيل الإعلام الداخلي سعود بن نصار الحازمي: تحرص الوزارة على تطبيق الأنظمة ضد أي انتهاك لحقوق المؤلف.

وأضاف: القضايا التي تنظر فيها اللجنة تتفاوت ما بين القضايا الأدبية والفنية وبرامج الحاسب الآلي، بالإضافة إلى ضبطيات المراقبين في الأسواق والمحلات التي تزاول أنشطة تتعلق بـ"حقوق المؤلف".

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