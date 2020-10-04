تطبيق "تابع" يحقق عدداً كبيراً من حالات التحميل والاستخدام من المهتمين

دشّنته الشركة الدولية لإدارة الموارد البشرية تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني

حقّق تطبيق "تابع" https://tab3.app لجميع الهواتف الذكية الذي يستخدم في إدارة المبيعات وعمليات التوزيع من قِبل مندوبي المبيعات والموزعين والمصنعين الذين لديهم موظفون ميدانيون، عدداً كبيراً من حالات التحميل والاستخدام من المهتمين.

وتزامن تدشين التطبيق مع اليوم الوطني 90 وقدّمته الشركة الدولية للموارد البشرية مجاناً ولمدة 90 يوماً.

ومن أبرز مميزات التطبيق تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لموظفي المبيعات الميدانيين عند زيارتهم للعملاء، وإدارة أوامر المبيعات وإعداد التقارير، وتخطيط جداول المواعيد، وإدارة الحضور والإجازات.

ويسهم تطبيق تابع في زيادة نمو الإيرادات بنسبة 30 % على الأقل ويحسّن الإنتاجية وكفاءة قوة المبيعات للشركات التي لديها عديد من موظفي المبيعات.