النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تعلن عن مكافأة مقابل الإدلاء بمعلومات عن قيادي في القاعدة باليمن

قالت إنه دعا علنًا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها

أعلنت الولايات المتحدة، عن مكافأة مالية تصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي بتنظيم القاعدة في اليمن، سعد بن عاطف العولقي، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، جاء الإعلان في بيان صادر عن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نشره عبر حسابه في موقع "تويتر".

وقال البيان "تقدم مؤسسة مكافآت العدالة ما يصل إلى 6 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع سعد بن عاطف العولقي”.

وأضاف البيان أن "العولقي هو أمير القاعدة في محافظة شبوة"، مشيرًا إلى أنه دعا علنًا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها".

وينشط تنظيم القاعدة بين فترة وأخرى بعدة مناطق في اليمن، وينفذ عمليات هجومية ضد قوات أمنية وعسكرية، تخلف في العادة قتلى وجرحى، بعضها بعمليات انتحارية.

وتنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة ضد عناصر التنظيم في اليمن، بعضها قتلت قادة بارزين في التنظيم الإرهابي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تعلن عن مكافأة مقابل الإدلاء بمعلومات عن قيادي في القاعدة باليمن
سبق

أعلنت الولايات المتحدة، عن مكافأة مالية تصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي بتنظيم القاعدة في اليمن، سعد بن عاطف العولقي، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، جاء الإعلان في بيان صادر عن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نشره عبر حسابه في موقع "تويتر".

وقال البيان "تقدم مؤسسة مكافآت العدالة ما يصل إلى 6 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع سعد بن عاطف العولقي”.

وأضاف البيان أن "العولقي هو أمير القاعدة في محافظة شبوة"، مشيرًا إلى أنه دعا علنًا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها".

وينشط تنظيم القاعدة بين فترة وأخرى بعدة مناطق في اليمن، وينفذ عمليات هجومية ضد قوات أمنية وعسكرية، تخلف في العادة قتلى وجرحى، بعضها بعمليات انتحارية.

وتنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة ضد عناصر التنظيم في اليمن، بعضها قتلت قادة بارزين في التنظيم الإرهابي.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
11:51 PM

أمريكا تعلن عن مكافأة مقابل الإدلاء بمعلومات عن قيادي في القاعدة باليمن

قالت إنه دعا علنًا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,985

أعلنت الولايات المتحدة، عن مكافأة مالية تصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي بتنظيم القاعدة في اليمن، سعد بن عاطف العولقي، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، جاء الإعلان في بيان صادر عن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نشره عبر حسابه في موقع "تويتر".

وقال البيان "تقدم مؤسسة مكافآت العدالة ما يصل إلى 6 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع سعد بن عاطف العولقي”.

وأضاف البيان أن "العولقي هو أمير القاعدة في محافظة شبوة"، مشيرًا إلى أنه دعا علنًا إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها".

وينشط تنظيم القاعدة بين فترة وأخرى بعدة مناطق في اليمن، وينفذ عمليات هجومية ضد قوات أمنية وعسكرية، تخلف في العادة قتلى وجرحى، بعضها بعمليات انتحارية.

وتنفذ الولايات المتحدة منذ سنوات غارات جوية متكررة ضد عناصر التنظيم في اليمن، بعضها قتلت قادة بارزين في التنظيم الإرهابي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة