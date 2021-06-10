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رياح البوارح الحارة.. "المسند" يرسم توقعات غبار وأمطار الخميس

إمكانية تشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الحارة اليوم، وقد تثير بعض #الغبار على نواحي متفرقة من #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #مكة.

وتابع: إن محافظة #الوجه الأقل درجة حرارة ليوم أمس في المملكة.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح البوارح الحارة.. "المسند" يرسم توقعات غبار وأمطار الخميس
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الحارة اليوم، وقد تثير بعض #الغبار على نواحي متفرقة من #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #مكة.

وتابع: إن محافظة #الوجه الأقل درجة حرارة ليوم أمس في المملكة.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
10:11 AM

رياح البوارح الحارة.. "المسند" يرسم توقعات غبار وأمطار الخميس

إمكانية تشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الحارة اليوم، وقد تثير بعض #الغبار على نواحي متفرقة من #الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ما زالت التوقعات تشير إلى إمكانية أن تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #مكة.

وتابع: إن محافظة #الوجه الأقل درجة حرارة ليوم أمس في المملكة.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).

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