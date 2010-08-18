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تعليم ينبع يدعو الطلاب للتسجيل في مسابقة موهوب 2021

تهدف إلى اكتشاف المتميزين في المجالات العلمية وإلحاقهم ببرامج تدريبية

دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، الطلابَ والطالبات للتسجيل في المسابقة العلمية موهوب 2021، عبر موقع موهبة في الفترة من 1/ 8/ 2021 إلى 29/ 9/ 2021.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني، أن مسابقة "موهوب" هي مسابقة علمية سنوية لطلاب وطالبات المملكة، تهدف إلى اكتشاف المتميزين في المجالات العلمية؛ بهدف إلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية في العلوم والرياضيات والمعلوماتية.

وأضافت العلوني، أن المسابقة التي ستقام جميع مراحلها "عن بُعد"، تستهدف طلبة التعليم العام من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي؛ بحسب صفه الدراسي للعام 1443هـ- 1444هـ، ووفق الفئات الآتية: مسابقة العلوم والرياضيات تستهدف طلبة الصفين السادس الابتدائي والأول المتوسط، مسابقة الكيمياء والفيزياء والأحياء تستهدف طلبة الصفين الثاني والثالث المتوسط، مسابقة المعلومات تستهدف الطلبة من الصف الأول المتوسط إلى الأول الثانوي.

وأشارت إلى أن شروط التسجيل في المسابقة تتضمن: أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية، وأن يقوم الطالب أو الطالبة بالتسجيل للمشاركة بمسابقة موهوب من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني لطلب المشاركة، وأن يتم التسجيل في تخصص علمي واحد فقط.

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تعليم ينبع يدعو الطلاب للتسجيل في مسابقة موهوب 2021
سبق

دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، الطلابَ والطالبات للتسجيل في المسابقة العلمية موهوب 2021، عبر موقع موهبة في الفترة من 1/ 8/ 2021 إلى 29/ 9/ 2021.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني، أن مسابقة "موهوب" هي مسابقة علمية سنوية لطلاب وطالبات المملكة، تهدف إلى اكتشاف المتميزين في المجالات العلمية؛ بهدف إلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية في العلوم والرياضيات والمعلوماتية.

وأضافت العلوني، أن المسابقة التي ستقام جميع مراحلها "عن بُعد"، تستهدف طلبة التعليم العام من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي؛ بحسب صفه الدراسي للعام 1443هـ- 1444هـ، ووفق الفئات الآتية: مسابقة العلوم والرياضيات تستهدف طلبة الصفين السادس الابتدائي والأول المتوسط، مسابقة الكيمياء والفيزياء والأحياء تستهدف طلبة الصفين الثاني والثالث المتوسط، مسابقة المعلومات تستهدف الطلبة من الصف الأول المتوسط إلى الأول الثانوي.

وأشارت إلى أن شروط التسجيل في المسابقة تتضمن: أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية، وأن يقوم الطالب أو الطالبة بالتسجيل للمشاركة بمسابقة موهوب من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني لطلب المشاركة، وأن يتم التسجيل في تخصص علمي واحد فقط.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:24 PM

تعليم ينبع يدعو الطلاب للتسجيل في مسابقة موهوب 2021

تهدف إلى اكتشاف المتميزين في المجالات العلمية وإلحاقهم ببرامج تدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، الطلابَ والطالبات للتسجيل في المسابقة العلمية موهوب 2021، عبر موقع موهبة في الفترة من 1/ 8/ 2021 إلى 29/ 9/ 2021.

وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة راشد العلوني، أن مسابقة "موهوب" هي مسابقة علمية سنوية لطلاب وطالبات المملكة، تهدف إلى اكتشاف المتميزين في المجالات العلمية؛ بهدف إلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية في العلوم والرياضيات والمعلوماتية.

وأضافت العلوني، أن المسابقة التي ستقام جميع مراحلها "عن بُعد"، تستهدف طلبة التعليم العام من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي؛ بحسب صفه الدراسي للعام 1443هـ- 1444هـ، ووفق الفئات الآتية: مسابقة العلوم والرياضيات تستهدف طلبة الصفين السادس الابتدائي والأول المتوسط، مسابقة الكيمياء والفيزياء والأحياء تستهدف طلبة الصفين الثاني والثالث المتوسط، مسابقة المعلومات تستهدف الطلبة من الصف الأول المتوسط إلى الأول الثانوي.

وأشارت إلى أن شروط التسجيل في المسابقة تتضمن: أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية، وأن يقوم الطالب أو الطالبة بالتسجيل للمشاركة بمسابقة موهوب من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني لطلب المشاركة، وأن يتم التسجيل في تخصص علمي واحد فقط.

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