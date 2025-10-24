بلدية الليث تطلق حملة إزالة مخلفات البناء بالمحافظة

أسهمت في تحسين المشهد البصري في الشوارع والميادين

أطلقت بلدية محافظة الليث حملة إزالة مخلفات البناء داخل الأحياء السكنية بالمحافظة، التي تهدف إلى حماية الخطوط التنظيمية في الشوارع والميادين العامة.

وتستهدف الحملة مُلاك المباني السكنية والتجارية، ومقاولي إنشاء المباني الخاصة، وذلك ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة التشوه البصري.

وانطلقت الحملة الاثنين الماضي، وتستمر حتى الانتهاء من إزالة المخلفات كافة.

ونتج من تلك الحملة حتى الآن تحسين المشهد البصري في شوارع وميادين محافظة الليث.