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وزير الخارجية الكويتي: زيارة الأمير محمد بن سلمان لبنة أخرى في صرح علاقات البلدين

قال: شعب الكويت يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة التي تعد امتداداً للعلاقات التاريخية

وصف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الكويت، بأنها لبنة أخرى في صرح العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.


وقال: "زيارة سمو ولي العهد تأتي للقاء شقيقيه سمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده".

وأشار إلى أن الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة التي تعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية الكويتي: زيارة الأمير محمد بن سلمان لبنة أخرى في صرح علاقات البلدين
سبق

وصف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الكويت، بأنها لبنة أخرى في صرح العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.


وقال: "زيارة سمو ولي العهد تأتي للقاء شقيقيه سمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده".

وأشار إلى أن الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة التي تعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
02:26 PM

وزير الخارجية الكويتي: زيارة الأمير محمد بن سلمان لبنة أخرى في صرح علاقات البلدين

قال: شعب الكويت يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة التي تعد امتداداً للعلاقات التاريخية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الكويت، بأنها لبنة أخرى في صرح العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.


وقال: "زيارة سمو ولي العهد تأتي للقاء شقيقيه سمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده".

وأشار إلى أن الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة التي تعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

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