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جدة.. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حريق اندلع بشقة بحي الروابي

"القرني": فرق الإنقاذ اقتحمت النيران وأجْلت 6 والتحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب

لقي مواطن في العقد الخامس من العمر مصرعه، وأصيب أربعة آخرون بإصابات نُقل ثلاثة منهم للمستشفى وعولج الرابع بالموقع. وذلك إثر اندلاع حريق اليوم بشقة بحي الروابي جنوب جدة، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق.

‏وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (11:23) من صباح اليوم عن اندلاع حريق بشقة بحي الروابي.

‏وأضاف "القرني": أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين وملحق، حيث كان الحريق كلياً بالصالة، واتضح أن هناك أشخاصاً تحتجزهم ألسنة اللهب، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء باقتحام الموقع وإخراج 6 أشخاص، والعمل على إخماد الحريق بشكل تام.

وتابع: فريق التحقيق باشر عمله بالموقع؛ لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

الدفاع المدني جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حريق اندلع بشقة بحي الروابي
سبق

لقي مواطن في العقد الخامس من العمر مصرعه، وأصيب أربعة آخرون بإصابات نُقل ثلاثة منهم للمستشفى وعولج الرابع بالموقع. وذلك إثر اندلاع حريق اليوم بشقة بحي الروابي جنوب جدة، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق.

‏وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (11:23) من صباح اليوم عن اندلاع حريق بشقة بحي الروابي.

‏وأضاف "القرني": أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين وملحق، حيث كان الحريق كلياً بالصالة، واتضح أن هناك أشخاصاً تحتجزهم ألسنة اللهب، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء باقتحام الموقع وإخراج 6 أشخاص، والعمل على إخماد الحريق بشكل تام.

وتابع: فريق التحقيق باشر عمله بالموقع؛ لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
02:25 PM

جدة.. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حريق اندلع بشقة بحي الروابي

"القرني": فرق الإنقاذ اقتحمت النيران وأجْلت 6 والتحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب

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عبدالله الراجحي - جدة
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لقي مواطن في العقد الخامس من العمر مصرعه، وأصيب أربعة آخرون بإصابات نُقل ثلاثة منهم للمستشفى وعولج الرابع بالموقع. وذلك إثر اندلاع حريق اليوم بشقة بحي الروابي جنوب جدة، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق.

‏وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (11:23) من صباح اليوم عن اندلاع حريق بشقة بحي الروابي.

‏وأضاف "القرني": أنه على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الثاني بعمارة مكونة من دورين وملحق، حيث كان الحريق كلياً بالصالة، واتضح أن هناك أشخاصاً تحتجزهم ألسنة اللهب، وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء باقتحام الموقع وإخراج 6 أشخاص، والعمل على إخماد الحريق بشكل تام.

وتابع: فريق التحقيق باشر عمله بالموقع؛ لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

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