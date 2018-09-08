النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البريدي": الموارد البشرية بالتعليم تشهد نقلة نوعية بالمناطق كافة

أكد أنها سينعكس نتاجها على الميدان التعليمي

أبرز وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بدر بن محمد البريدي ما يشهده قطاع الموارد البشرية بالوزارة من تطور ضخم على مستوى المفاهيم والإجراءات والسياسات، أحدث نقلة نوعية هائلة، وتوسعًا كبيرًا.

وأكد البريدي أن التطور الكبير الذي تشهده السعودية في المجالات كافة في ظل رؤية السعودية ٢٠٣٠ يتطلب منا عملاً دؤوبًا وتطويرًا كبيرًا في سياسات وأهداف الموارد البشرية التي هدفها الرئيسي هو بناء الإنسان السعودي، وتطوير مهاراته، ورفع مستوى وجودة أدائه؛ ليتمكن من النهوض بوطنه وأمته إلى مصاف الدول المتقدمة.

ولفت البريدي بمناسبة تعيينه وكيلاً للوزارة للموارد البشرية إلى أن الهدف من التطوير الهيكلي الجديد الذي جاء ضمن الهيكل الجديد للوزارة هو خدمة قطاع الموارد البشرية في وزارة التعليم، التي سينعكس نتاجها على الميدان التعليمي في مناطق السعودية كافة.

وأضاف: لا شك في أن هذا ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي أنفقت بسخاء، وآمنت بأهمية هذا القطاع حتى أصبحت إدارة الموارد البشرية عبارة عن وكالة تختص بكل ما من شأنه تحقيق تطوير وتدريب وتأهيل ودعم بشري.

وفي ختام تصريحه رفع البريدي شكره لوزير التعليم على الثقة الكريمة بتعيينه وكيلاً للوزارة للموارد البشرية، وتمنى السداد لأداء الأمانة على الوجه المطلوب، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر للنهوض بقطاع الموارد البشرية بوزارة التعليم، ورفع جودة الأداء إلى أرقى المستويات، وتطوير أساليب العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البريدي": الموارد البشرية بالتعليم تشهد نقلة نوعية بالمناطق كافة
سبق

أبرز وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بدر بن محمد البريدي ما يشهده قطاع الموارد البشرية بالوزارة من تطور ضخم على مستوى المفاهيم والإجراءات والسياسات، أحدث نقلة نوعية هائلة، وتوسعًا كبيرًا.

وأكد البريدي أن التطور الكبير الذي تشهده السعودية في المجالات كافة في ظل رؤية السعودية ٢٠٣٠ يتطلب منا عملاً دؤوبًا وتطويرًا كبيرًا في سياسات وأهداف الموارد البشرية التي هدفها الرئيسي هو بناء الإنسان السعودي، وتطوير مهاراته، ورفع مستوى وجودة أدائه؛ ليتمكن من النهوض بوطنه وأمته إلى مصاف الدول المتقدمة.

ولفت البريدي بمناسبة تعيينه وكيلاً للوزارة للموارد البشرية إلى أن الهدف من التطوير الهيكلي الجديد الذي جاء ضمن الهيكل الجديد للوزارة هو خدمة قطاع الموارد البشرية في وزارة التعليم، التي سينعكس نتاجها على الميدان التعليمي في مناطق السعودية كافة.

وأضاف: لا شك في أن هذا ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي أنفقت بسخاء، وآمنت بأهمية هذا القطاع حتى أصبحت إدارة الموارد البشرية عبارة عن وكالة تختص بكل ما من شأنه تحقيق تطوير وتدريب وتأهيل ودعم بشري.

وفي ختام تصريحه رفع البريدي شكره لوزير التعليم على الثقة الكريمة بتعيينه وكيلاً للوزارة للموارد البشرية، وتمنى السداد لأداء الأمانة على الوجه المطلوب، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر للنهوض بقطاع الموارد البشرية بوزارة التعليم، ورفع جودة الأداء إلى أرقى المستويات، وتطوير أساليب العمل.

08 سبتمبر 2018 - 28 ذو الحجة 1439
02:03 AM

"البريدي": الموارد البشرية بالتعليم تشهد نقلة نوعية بالمناطق كافة

أكد أنها سينعكس نتاجها على الميدان التعليمي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,764

أبرز وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية بدر بن محمد البريدي ما يشهده قطاع الموارد البشرية بالوزارة من تطور ضخم على مستوى المفاهيم والإجراءات والسياسات، أحدث نقلة نوعية هائلة، وتوسعًا كبيرًا.

وأكد البريدي أن التطور الكبير الذي تشهده السعودية في المجالات كافة في ظل رؤية السعودية ٢٠٣٠ يتطلب منا عملاً دؤوبًا وتطويرًا كبيرًا في سياسات وأهداف الموارد البشرية التي هدفها الرئيسي هو بناء الإنسان السعودي، وتطوير مهاراته، ورفع مستوى وجودة أدائه؛ ليتمكن من النهوض بوطنه وأمته إلى مصاف الدول المتقدمة.

ولفت البريدي بمناسبة تعيينه وكيلاً للوزارة للموارد البشرية إلى أن الهدف من التطوير الهيكلي الجديد الذي جاء ضمن الهيكل الجديد للوزارة هو خدمة قطاع الموارد البشرية في وزارة التعليم، التي سينعكس نتاجها على الميدان التعليمي في مناطق السعودية كافة.

وأضاف: لا شك في أن هذا ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي أنفقت بسخاء، وآمنت بأهمية هذا القطاع حتى أصبحت إدارة الموارد البشرية عبارة عن وكالة تختص بكل ما من شأنه تحقيق تطوير وتدريب وتأهيل ودعم بشري.

وفي ختام تصريحه رفع البريدي شكره لوزير التعليم على الثقة الكريمة بتعيينه وكيلاً للوزارة للموارد البشرية، وتمنى السداد لأداء الأمانة على الوجه المطلوب، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر للنهوض بقطاع الموارد البشرية بوزارة التعليم، ورفع جودة الأداء إلى أرقى المستويات، وتطوير أساليب العمل.

شارك برأيك
3
13

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,174
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,131
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,957
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,173

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

مدارس فوق.. ومدارس تحت..!!

مدارس فوق.. ومدارس تحت..!!

ماجد الحربي
فوبيـــا الإنجليزي

فوبيـــا الإنجليزي

مها عبدالله الحقباني
هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة