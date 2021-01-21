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بعد تغريدة مسيئة للإيغور.. "تويتر" يغلق حساب السفارة الصينية في أمريكا

بيّن أنها تنتهك سياسته المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية

أغلقت شركة تويتر حساب السفارة الصينية في الولايات المتحدة؛ بسبب تغريدة دافعت عن سياسات الصين في منطقة شينجيانغ التي يسكنها المسلمين الإيغور.

وذكرت الشركة أن التغريدة تنتهك سياستها المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن ناحيته، قال متحدث باسم "تويتر"، اليوم (الخميس): "اتخذنا إجراءً بشأن التغريدة التي أشرت إليها لانتهاكها سياستنا المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية".

ونشر حساب السفارة الصينية تغريدة هذا الشهر نصت على أن "نساء الإيغور لم يعدن آلات لصنع الأطفال"، واستشهد بدراسة نشرتها صحيفة تشاينا ديلي الحكومية.

وحذف "تويتر" التغريدة ووضع مكانها علامة تشير إلى أنها لم تعد متوفرة.

ولم ينشر حساب السفارة الصينية أي تغريدات جديدة منذ التاسع من يناير.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تغريدة مسيئة للإيغور.. "تويتر" يغلق حساب السفارة الصينية في أمريكا
سبق

أغلقت شركة تويتر حساب السفارة الصينية في الولايات المتحدة؛ بسبب تغريدة دافعت عن سياسات الصين في منطقة شينجيانغ التي يسكنها المسلمين الإيغور.

وذكرت الشركة أن التغريدة تنتهك سياستها المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن ناحيته، قال متحدث باسم "تويتر"، اليوم (الخميس): "اتخذنا إجراءً بشأن التغريدة التي أشرت إليها لانتهاكها سياستنا المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية".

ونشر حساب السفارة الصينية تغريدة هذا الشهر نصت على أن "نساء الإيغور لم يعدن آلات لصنع الأطفال"، واستشهد بدراسة نشرتها صحيفة تشاينا ديلي الحكومية.

وحذف "تويتر" التغريدة ووضع مكانها علامة تشير إلى أنها لم تعد متوفرة.

ولم ينشر حساب السفارة الصينية أي تغريدات جديدة منذ التاسع من يناير.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
05:04 PM

بعد تغريدة مسيئة للإيغور.. "تويتر" يغلق حساب السفارة الصينية في أمريكا

بيّن أنها تنتهك سياسته المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت شركة تويتر حساب السفارة الصينية في الولايات المتحدة؛ بسبب تغريدة دافعت عن سياسات الصين في منطقة شينجيانغ التي يسكنها المسلمين الإيغور.

وذكرت الشركة أن التغريدة تنتهك سياستها المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن ناحيته، قال متحدث باسم "تويتر"، اليوم (الخميس): "اتخذنا إجراءً بشأن التغريدة التي أشرت إليها لانتهاكها سياستنا المناهضة لتجريد الناس من الإنسانية".

ونشر حساب السفارة الصينية تغريدة هذا الشهر نصت على أن "نساء الإيغور لم يعدن آلات لصنع الأطفال"، واستشهد بدراسة نشرتها صحيفة تشاينا ديلي الحكومية.

وحذف "تويتر" التغريدة ووضع مكانها علامة تشير إلى أنها لم تعد متوفرة.

ولم ينشر حساب السفارة الصينية أي تغريدات جديدة منذ التاسع من يناير.

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