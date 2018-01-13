تعقيم القطارات والطائرات.. اكتشاف حالات التهاب رئوي يثير الذعر في الصين

الفيروس قضى على مسن.. وأعاد البلاد إلى أجواء "سارس"

أعلنت الصين اليوم (السبت) وفاة رجل عن 61 عامًا أصبح أول ضحية لمرض تنفسي يعتقد أنه ناجم عن فيروس من نفس سلالة متلازمة التنفس الالتهابي الحاد "سارس"، التي أودت بمئات الأشخاص قبل أكثر من عقد.

وأوضحت مفوضية الصحة في ووهان على موقعها الإلكتروني، أنه جرى تسجيل 41 حالة حتى الآن لأشخاص ظهرت عليهم عوارض شبيهة بالالتهاب الرئوي، باعتبارها إصابات بالفيروس الجديد في مدينة ووهان وسط الصين توفي أحدهم الخميس، وفقاً لـ"فرانس 24"،

وأضافت أن سبعة أشخاص لا يزالون في حالة الخطر، انتهى علاج اثنين منهم، فيما الآخرون في حالة مستقرة.

من جهتهم، ذكر علماء يقومون بالتحقيق في تفشي الفيروس الأسبوع الماضي أنهم يعتقدون أن العوامل المسببة للمرض، هي نوع غير محدد من الفيروس التاجي وهو سلالة أوسع تتراوح من الإنفلونزا العادية إلى أمراض أكثر خطورة مثل متلازمة التنفس الالتهابي الحاد "سارس".

وأثارت تلك الاصابات حالة من الذعر، إذ خيّم شبح فيروس "سارس" الذي أودى بين 2002 و2003 بحياة 349 شخصًا في البر الصيني و299 في هونغ كونغ التي تضرر اقتصادها بشكل كبير بسبب تاثير الفيروس المدمر على السياحة.

وقال علماء في وزارة الصحة في هونغ كونغ السبت إن التسلسل الجيني للفيروس الذي رصد في أحد المرضى في ووهان، ونشره خبير صيني على الإنترنت، يشير إلى أن الفيروس يشبه بنسبة 80 بالمئة فيروس سارس الموجود في طيور الخفاش.





واتخذت سلطات هونغ كونغ مجموعة من التدابير الوقائية، منها تكثيف عمليات تعقيم القطارات والطائرات والفحوص على الركاب.