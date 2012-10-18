"هوساوي" للمرتبة السابعة بأمانة العاصمة المقدسة
أصدر مدير عام الموارد البشرية، قرارًا بترقية عاطف محمد هوساوي، للمرتبة السابعة، بأمانة العاصمة المقدسة.
ويعد "هوساوي" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة.
وأعرب عاطف هوساوي عن بالغ شكره وتقديره للمسؤولين بالأمانة على هذه الثقة الغالية، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"هوساوي" للمرتبة السابعة بأمانة العاصمة المقدسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-18
أصدر مدير عام الموارد البشرية، قرارًا بترقية عاطف محمد هوساوي، للمرتبة السابعة، بأمانة العاصمة المقدسة.
ويعد "هوساوي" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة.
وأعرب عاطف هوساوي عن بالغ شكره وتقديره للمسؤولين بالأمانة على هذه الثقة الغالية، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
07:30 PM
"هوساوي" للمرتبة السابعة بأمانة العاصمة المقدسة
أصدر مدير عام الموارد البشرية، قرارًا بترقية عاطف محمد هوساوي، للمرتبة السابعة، بأمانة العاصمة المقدسة.
ويعد "هوساوي" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة.
وأعرب عاطف هوساوي عن بالغ شكره وتقديره للمسؤولين بالأمانة على هذه الثقة الغالية، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.