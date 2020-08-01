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اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

إلزام الجميع بارتداء الكمامات في كافة الأماكن العامة المفتوحة

شددت السلطات اليونانية من إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا وألزمت الجميع بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.
وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في اليونان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت السلطات الأربعاء الماضي 57 حالة إصابة جديدة، ويوم الخميس 65 حالة. وسجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة.
وسجلت اليونان حتى الآن 206 حالات وفاة بالفيروس، حيث يبلغ عدد السكان 5ر10 ملايين نسمة.

فيروس كورونا الجديد

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اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا
سبق

شددت السلطات اليونانية من إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا وألزمت الجميع بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.
وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في اليونان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت السلطات الأربعاء الماضي 57 حالة إصابة جديدة، ويوم الخميس 65 حالة. وسجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة.
وسجلت اليونان حتى الآن 206 حالات وفاة بالفيروس، حيث يبلغ عدد السكان 5ر10 ملايين نسمة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:28 PM

اليونان تشدد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا

إلزام الجميع بارتداء الكمامات في كافة الأماكن العامة المفتوحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شددت السلطات اليونانية من إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا وألزمت الجميع بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.
وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في اليونان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت السلطات الأربعاء الماضي 57 حالة إصابة جديدة، ويوم الخميس 65 حالة. وسجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة.
وسجلت اليونان حتى الآن 206 حالات وفاة بالفيروس، حيث يبلغ عدد السكان 5ر10 ملايين نسمة.

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