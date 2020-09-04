النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 22 عامًا على غيابهما.. والدة "مفرح ومحمد": أريد رؤيتهما قبل وفاتي

قصة فقدهما لا تزال غامضة.. ولا وجود لأية معلومات عن مكان وجودهما

رغم مرور 22 عامًا على غيابهما إلا أن أسرة الشقيقين مفرح ومحمد الغزواني لا تزال تبحث عن بصيص أمل للقاء ابنَيْها بعد سنين من فقدهما.

وتفصيلاً، قالت والدتهما لـ"سبق": الكوابيس تلاحقني، وتؤرق مضجعي، ولا يكاد يمضي وقت دون رؤية ابنيَّ المفقودَين في الأحلام، إلا أن أملي بالله قوي أن أراهما على أرض الواقع مرة أخرى قبل أن يتوفاني الله.

وحول قصة غيابهما روت عائلة الطفلين لـ"سبق" أن الابن الأكبر مفرح أحمد يحيى الغزواني، الذي كان عمره حينها 19 عامًا، كان ينوي الذهاب إلى مدينة الطائف بعد أن أُخبر بقبوله في السلك العسكري، وكان لا يزال طالبًا في الصف الثاني الثانوي؛ فقرر الذهاب لمدينة الطائف، وأخبر أبوَيْه طالبًا منهما اصطحاب أخيه محمد الذي يصغره بعام للذهاب معه، والبحث عن وظيفة له أيضًا؛ إذ كان الأخير قد توقف عن إكمال الدراسة بعد حصوله على شهادة الرابع الابتدائي. فما كان من عائلتهما إلا أن وافقت رغم أنهما لم يكونا يريدان لمحمد الذهاب.

واستكمالا لتفاصيل القصة، فقد أخذهما والدهما إلى محافظة صبيا، التي غالبًا ما تكون نقطة لانطلاق المسافرين في المنطقة، ومقرًّا معروفًا لـ"الكدادة". وتوقف والدهما على قارعة أحد الطرق؛ ليبحث لهما عن سيارة تقلهما إلى مدينة الطائف. تأخروا كثيرا في إيجاد سيارة، وبعد فترة من الانتظار ذهب والدهما لمحل قريب لقضاء بعض حاجته، وأخبرهما بأنه سيعود إليهما في الحال، ونبّه عليهما بإكمال البحث عن سيارة للسفر معها، وسوف يرجع إليهما ليتأكد هل وجدا سيارة أم إنهما لا يزالان موجودَين. وبعد أن قضى حاجته عاد إلى الموقع الذي كانا فيه، ولم يجدهما، ولم يدرِ هل وجدا سيارة أم ماذا حدث معهما؟ ولم يعلم لهما نبأ من بعدها إلى يومنا هذا!

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل غيابهما في إبريل الماضي إلا أن قصة فقدهما لا تزال غامضة، ولا وجود لأية معلومات عن مكان وجودهما. وناشدت والدة المفقودَين وزير الداخلية والجهات الأمنية البحث عن ابنَيْها، وأفادت بأنها رفعت بلاغًا لوزارة الداخلية، يفيد بتغيُّب ابنَيْها طيلة هذه السنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 22 عامًا على غيابهما.. والدة "مفرح ومحمد": أريد رؤيتهما قبل وفاتي
سبق

رغم مرور 22 عامًا على غيابهما إلا أن أسرة الشقيقين مفرح ومحمد الغزواني لا تزال تبحث عن بصيص أمل للقاء ابنَيْها بعد سنين من فقدهما.

وتفصيلاً، قالت والدتهما لـ"سبق": الكوابيس تلاحقني، وتؤرق مضجعي، ولا يكاد يمضي وقت دون رؤية ابنيَّ المفقودَين في الأحلام، إلا أن أملي بالله قوي أن أراهما على أرض الواقع مرة أخرى قبل أن يتوفاني الله.

وحول قصة غيابهما روت عائلة الطفلين لـ"سبق" أن الابن الأكبر مفرح أحمد يحيى الغزواني، الذي كان عمره حينها 19 عامًا، كان ينوي الذهاب إلى مدينة الطائف بعد أن أُخبر بقبوله في السلك العسكري، وكان لا يزال طالبًا في الصف الثاني الثانوي؛ فقرر الذهاب لمدينة الطائف، وأخبر أبوَيْه طالبًا منهما اصطحاب أخيه محمد الذي يصغره بعام للذهاب معه، والبحث عن وظيفة له أيضًا؛ إذ كان الأخير قد توقف عن إكمال الدراسة بعد حصوله على شهادة الرابع الابتدائي. فما كان من عائلتهما إلا أن وافقت رغم أنهما لم يكونا يريدان لمحمد الذهاب.

واستكمالا لتفاصيل القصة، فقد أخذهما والدهما إلى محافظة صبيا، التي غالبًا ما تكون نقطة لانطلاق المسافرين في المنطقة، ومقرًّا معروفًا لـ"الكدادة". وتوقف والدهما على قارعة أحد الطرق؛ ليبحث لهما عن سيارة تقلهما إلى مدينة الطائف. تأخروا كثيرا في إيجاد سيارة، وبعد فترة من الانتظار ذهب والدهما لمحل قريب لقضاء بعض حاجته، وأخبرهما بأنه سيعود إليهما في الحال، ونبّه عليهما بإكمال البحث عن سيارة للسفر معها، وسوف يرجع إليهما ليتأكد هل وجدا سيارة أم إنهما لا يزالان موجودَين. وبعد أن قضى حاجته عاد إلى الموقع الذي كانا فيه، ولم يجدهما، ولم يدرِ هل وجدا سيارة أم ماذا حدث معهما؟ ولم يعلم لهما نبأ من بعدها إلى يومنا هذا!

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل غيابهما في إبريل الماضي إلا أن قصة فقدهما لا تزال غامضة، ولا وجود لأية معلومات عن مكان وجودهما. وناشدت والدة المفقودَين وزير الداخلية والجهات الأمنية البحث عن ابنَيْها، وأفادت بأنها رفعت بلاغًا لوزارة الداخلية، يفيد بتغيُّب ابنَيْها طيلة هذه السنين.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
08:32 PM

بعد 22 عامًا على غيابهما.. والدة "مفرح ومحمد": أريد رؤيتهما قبل وفاتي

قصة فقدهما لا تزال غامضة.. ولا وجود لأية معلومات عن مكان وجودهما

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
13
14,849

رغم مرور 22 عامًا على غيابهما إلا أن أسرة الشقيقين مفرح ومحمد الغزواني لا تزال تبحث عن بصيص أمل للقاء ابنَيْها بعد سنين من فقدهما.

وتفصيلاً، قالت والدتهما لـ"سبق": الكوابيس تلاحقني، وتؤرق مضجعي، ولا يكاد يمضي وقت دون رؤية ابنيَّ المفقودَين في الأحلام، إلا أن أملي بالله قوي أن أراهما على أرض الواقع مرة أخرى قبل أن يتوفاني الله.

وحول قصة غيابهما روت عائلة الطفلين لـ"سبق" أن الابن الأكبر مفرح أحمد يحيى الغزواني، الذي كان عمره حينها 19 عامًا، كان ينوي الذهاب إلى مدينة الطائف بعد أن أُخبر بقبوله في السلك العسكري، وكان لا يزال طالبًا في الصف الثاني الثانوي؛ فقرر الذهاب لمدينة الطائف، وأخبر أبوَيْه طالبًا منهما اصطحاب أخيه محمد الذي يصغره بعام للذهاب معه، والبحث عن وظيفة له أيضًا؛ إذ كان الأخير قد توقف عن إكمال الدراسة بعد حصوله على شهادة الرابع الابتدائي. فما كان من عائلتهما إلا أن وافقت رغم أنهما لم يكونا يريدان لمحمد الذهاب.

واستكمالا لتفاصيل القصة، فقد أخذهما والدهما إلى محافظة صبيا، التي غالبًا ما تكون نقطة لانطلاق المسافرين في المنطقة، ومقرًّا معروفًا لـ"الكدادة". وتوقف والدهما على قارعة أحد الطرق؛ ليبحث لهما عن سيارة تقلهما إلى مدينة الطائف. تأخروا كثيرا في إيجاد سيارة، وبعد فترة من الانتظار ذهب والدهما لمحل قريب لقضاء بعض حاجته، وأخبرهما بأنه سيعود إليهما في الحال، ونبّه عليهما بإكمال البحث عن سيارة للسفر معها، وسوف يرجع إليهما ليتأكد هل وجدا سيارة أم إنهما لا يزالان موجودَين. وبعد أن قضى حاجته عاد إلى الموقع الذي كانا فيه، ولم يجدهما، ولم يدرِ هل وجدا سيارة أم ماذا حدث معهما؟ ولم يعلم لهما نبأ من بعدها إلى يومنا هذا!

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل غيابهما في إبريل الماضي إلا أن قصة فقدهما لا تزال غامضة، ولا وجود لأية معلومات عن مكان وجودهما. وناشدت والدة المفقودَين وزير الداخلية والجهات الأمنية البحث عن ابنَيْها، وأفادت بأنها رفعت بلاغًا لوزارة الداخلية، يفيد بتغيُّب ابنَيْها طيلة هذه السنين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,574
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,088
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,234

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة