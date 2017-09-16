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تونس تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات على بقيق وخريص

أكدت تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات

أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت مَعملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة بواسطة عدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت تونس في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية اليوم، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها.

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تونس تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات على بقيق وخريص
سبق

أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت مَعملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة بواسطة عدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت تونس في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية اليوم، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
03:19 PM

تونس تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات على بقيق وخريص

أكدت تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي طالت مَعملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة بواسطة عدد من الطائرات المسيرة.

وأكدت تونس في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية اليوم، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها.

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